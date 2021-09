Streit mit Sohn Charles: Bei diesem Thema lässt Queen nicht mit sich reden

"Sie ist von dieser speziellen Idee nicht sehr begeistert und glaubt natürlich, dass es eine Art Familienhaus bleiben sollte", erklärt der Palastinsider die Bedenken der Königin. Obwohl die Queen zuletzt den Großteil ihrer Zeit auf Schloss Windsor verbrachte, werde sie auch in Zukunft die Räumlichkeiten des Buckingham Palace in Anspruch nehmen.

"Ihre Majestät die Königin wird zwischen Windsor Castle, das sie als ihren wichtigsten Londoner Stützpunkt betrachtet" und dem Buckingham Palast pendeln, so der Insider. Künftig werde die Queen "zwei bis vier Tage die Woche auch im renovierten Buckingham Palace" verbringen, so die Quelle. "Also, was immer Sie gerade lesen, es sieht nicht so aus, als würde Prinz Charles in absehbarer Zeit seinen Willen durchsetzen", stellt der Insider klar.