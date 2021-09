432-Millionen-Renovierung: Muss Queen zurück in den Buckingham-Palast?

Bleibt Queen in Windsor?

Wo die Queen künftig leben wird, ist trotzdem noch unklar. Roya Nikkhah gab in der Youtube-Serie "The Royal Beat" an: "Ich denke, der Plan ist, dass sie noch in Windsor bleibt." Sie vermute aber, dass man die Königin künftig wieder öfter bei "Aktivitäten" im Buckingham-Palast sehen wird. "Sonst würden sich viele fragen, was denn der Sinn der Renovierung ist", zitiert sie die Zeitung The Mirror.

Die Repräsentationsräume des Palasts sollten ohnehin schrittweise renoviert werden, damit sie für Bankette und Besucher möglichst durchgehend geöffnet bleiben können, hieß es 2018 in einer Mitteilung des Palastes. Ganz zum Schluss - im Jahr 2025 - sollen die Privatgemächer der heute 95-jährigen Königin renoviert werden. Thronfolger Charles soll ein Auge auf die Renovierung haben - der älteste Sohn der Queen könnte König sein, bevor die Arbeiten beendet sind.