Warum Queen Elizabeth und Prinz Philip in ihrer Hochzeitsnacht nicht alleine waren

Es soll Liebe auf den ersten Blick gewesen sein: An einem Samstag im Jahr 1939 sahen sich Elizabeth, damals mit zarten 13 Jahren schon Thronfolgerin, und der große Blonde aus dem verarmten griechischen Königshaus zum ersten Mal. Vier Jahre später feierte Philip - inzwischen in vielen Kriegseinsätzen bewährt - schon Weihnachten auf Schloss Windsor. Was für ein Aufstieg eines jungen Mannes, der auf einem Küchentisch in Korfu geboren wurde und auf einem Flüchtlingsschiff im Alter von 18 Monaten nach Großbritannien gekommen war. Am 20. November 1947 wurde in der Westminster Abbey in London geheiratet.

Seine Flitterwochen verbrachte das Paar auf dem Landsitz Broadlands - unweit von Southampton - in Südengland. Im herrschaftlichen Schlafzimmer von Broadlands, das einst Philips Onkel Lord Mountbatten gehörte, hatten sie ihre Hochzeitsnacht verbracht. Jahre später begannen genau dort auch ihr erster Sohn, Prinz Charles, und Prinzessin Diana ihre Flitterwochen.

Elizabeth und Philip hatten vierbeinige Begleitung

Alleine sollten die Queen und Philip in ihren Flitterwochen aber nicht sein: Mit dabei war Corgi Susan. Der Hund war ein Geschenk zu ihrem 18. Geburtstag gewesen. Den zweiten Teil ihrer Hochzeitsreise verbrachen die Frischvermählten dann in Birkhall, dem früheren Haus der Königinmutter auf dem Landsitz Balmoral.