Stinksauer: Kate von Harrys Anschuldigungen in Memoiren gekränkt

Adels-Experte: Kate "empört und verletzt"

Tom Bower, Autor des Buches "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors", behauptet gegenüber Page Six unter Berufung auf royale Quellen, dass Kate "empört und verletzt" sei von den Geschichten, die Harry in seinem am 10. Jänner erschienenen Buch schildert. Neben den Enthüllungen über die berüchtigte Fehde um Charlottes Brautjungfernkleid gibt Harry in seinen Memoiren auch sonst bisher nie dagewesene Einblicke in die frostige Beziehung zwischen seiner Frau und seiner Schwägerin.