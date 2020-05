Stefan Mross über die Coronakrise: "Hat gut getan, mal abzuschalten"

Licht am Horizont

Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Paar auf Tournee, 60 Konzerte haben abgesagt werden müssen: "Wenn man dann als Selbstständiger von heute auf morgen arbeitslos ist, ist das nicht gerade lustig." Trotzdem empfindet er die Krise als positiv, mittlerweile sieht der Musiker wieder "ein Licht am Horizont".

"Man kann auch sehr Positives aus dieser Zeit rausholen. Wir haben tolle Dinge gemacht, Privatkonzerte aus dem Wohnzimmer, mit denen wir Tausende Fans erreicht haben", so Mross weiter. Die Zeit Zuhause haben Mross und Woitschack vor allem mit Kochen und Entspannung verbracht. Eine willkommene Abwechslung zum anstrengenden Tourleben: "Das hat riesigen Spaß gemacht. Insgesamt hat es doch auch gut getan - meiner und unserer Gesundheit. Ich war seit 30 Jahren noch nie so lange am Stück zu Hause. Es hat gut getan, mal abzuschalten und ein bisschen runterzufahren."

Hochzeit verschoben

Doch nicht nur die Konzerte, sondern auch die geplante Hochzeit habe nicht stattfinden können. Momentan sei der große Tag auf unbestimmte Zeit verschoben, "einen neuen Zeitplan" für die Trauung gibt es derzeit nicht.

Als Wunderkind mit der Trompete wurde Stefan Mross berühmt, inzwischen kann er auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblicken. Er ist als Schlagersänger und Moderator erfolgreich. In erster Ehe war er mit der Sängerin Stefanie Hertel verheiratet.