Viele Stars – egal, ob Schauspieler, Musiker oder Sportler – nutzen ihren Erfolg und ihre Bekanntheit, um sich in völlig anderen Bereichen zu engagieren und neue Leidenschaften zu entdecken. Es ist in Hollywood also nicht ungewöhnlich, sich mit Nebenjobs ein zweites Standbein aufzubauen. Immerhin tut das auch dem Geldbörserl gut, wenn es karrieretechnisch einmal nicht mehr so gut laufen sollte. Sehr beliebt unter Stars ist es, in eigene Modelinien, Kosmetikmarken oder Restaurants zu investieren: Rihanna, Mark Wahlberg, Gwyneth Paltrow oder Kim Kardashian sind hier die wohl bekanntesten Beispiele. Doch wir wollen Ihnen an dieser Stelle weitaus außergewöhnlichere Nebenjobs von Stars vorstellen.

Seth Rogen: Von Comedy zu Keramik Seth Rogen, der durch seine humorvollen Rollen in Filmen und Serien bekannt ist, hat sein Hobby zum Geschäft gemacht. Gemeinsam mit seinem Produktionspartner Evan Goldberg gründete er das Unternehmen „Houseplant“, das Keramikkunst verkauft, aber auch Wohnaccessoires und Lifestyle-Produkte anbietet. Die Keramikstücke sind oft in warmen Farben und minimalistischen Formen gestaltet. Laut dem Schauspieler habe seine Frau Lauren Miller Rogen ihm die Keramik schmackhaft gemacht. In Interviews beschreibt Rogen die Arbeit mit Ton als meditativen Ausgleich zum hektischen Filmgeschäft. Paul Rudd und Jeffrey Dean Morgan: Süßigkeiten für die Nachbarschaft Das wissen nicht viele: Die Schauspieler Paul Rudd („Ant-Man“) und Jeffrey Dean Morgan („The Walking Dead“) führen gemeinsam mit ihren Ehefrauen einen traditionsreichen Süßwarenladen im US-Bundesstaat New York. Der „Samuel's Sweet Shop“ wurde von den Stars übernommen, nachdem der frühere Besitzer 2014 verstorben war. Ihr Ziel war es, den Laden als sozialen Treffpunkt der Gemeinde zu erhalten. Hier geht es also darum, dass nicht nur Schokolade, sondern auch und allen voran Kommunikation die Seele heilt. Und, natürlich: Besucher hoffen dort regelmäßig auf zufällige Begegnungen mit den Hollywood-Stars hinter der Theke oder beim Stadtfest.

Venus Williams: Inneneinrichtung mit Stil Tennisstar Venus Williams hat sich abseits des Sports als Unternehmerin etabliert und mit „V Starr“ eine erfolgreiche Firma für Inneneinrichtung gegründet. Das Unternehmen, das sie 2002 in Florida ins Leben rief, gestaltet luxuriöse Wohnräume, Hotels und kommerzielle Immobilienprojekte in den USA. Williams verbindet dabei modernes Design mit funktionalen Konzepten und legt besonderen Wert auf Eleganz, Licht und Wohlbefinden. Die Sportlerin beschreibt ihren Blickwinkel auf der Unternehmenswebsite wie folgt: „Design war schon immer meine Leidenschaft, und ich bin stolz darauf, ein Team aufgebaut zu haben, das stets Leistungen auf höchstem Niveau erbringt.“ Sylvester Stallone: Action auf der Kunst-Leinwand Sylvester Stallone ist nicht nur als Schauspieler und Regisseur bekannt, sondern arbeitet seit Jahrzehnten auch als bildender Künstler. Seine meist großformatigen Gemälde verbinden den abstrakten Expressionismus mit Surrealismus und spiegeln häufig persönliche Erfahrungen, Ruhm, Konflikte und Verletzlichkeit wider. Im Gegensatz zur Schauspielerei beschreibt Stallone das Malen als eine sehr private Tätigkeit. Stallone begann bereits in den 1970er-Jahren mit dem Malen und stellte seine Werke später international aus, unter anderem in Museen und renommierten Galerien. Kritiker beschreiben seine Kunst als kraftvoll, spontan und emotional aufgeladen – geprägt von kräftigen Farben, dynamischen Formen und einer rohen Energie, die an seine ikonischen Filmfiguren erinnert.

Lucy Liu: Kunst abseits der Leinwand Unter ihrem Künstlernamen Liu Yu-Ling präsentiert sie Gemälde, Fotografien und Mixed-Media-Arbeiten, die sich häufig mit Erinnerung, Identität und menschlichen Beziehungen auseinandersetzen. Obwohl sie sich zeitweise auch mit Bildhauerei, Siebdruck und Textilkunst beschäftigte, ist Lucy Liu in erster Linie Malerin. Ihre Werke wurden bereits auf der ganzen Welt ausgestellt, unter anderem in New York und Singapur, und zeichnen sich durch eine ruhige, oft introspektive Bildsprache aus. In einer öffentlichen Rede sprach Liu aber auch über die Herausforderung, als Schauspielerin als Künstlerin ernst genommen zu werden. „Meine Arbeit wird wahrscheinlich nicht gut aufgenommen werden, wohl erst nach meinem Tod. Denn man will mich nur in dieser einen Kategorie sehen. Und deshalb ist es ein ziemlicher Kampf“, zitiert People Liu.

Steve Carell: Gemütlicher Gemischtwarenladen Hollywood-Star Steve Carell ist Mitbesitzer des „Marshfield Hills General Store“ im US-Bundesstaat Massachusetts. Im traditionsreichen Laden werden klassische Produkte wie Süßwaren, Kaffee, Wein, Sandwiches und regionale Spezialitäten verkauft, aber auch Spielzeug ist hier zu finden. Carell hält sich mit öffentlicher Werbung für das Geschäft bewusst zurück, dennoch sorgt seine Verbindung zu dem Geschäft regelmäßig für Aufmerksamkeit bei Fans und Touristen. In Interviews betonte der Schauspieler mehrfach, wie wichtig ihm der Erhalt lokaler Geschäfte und der enge Bezug zur Gemeinschaft seien. Nicole Kidman: Begleiterin in schweren Zeiten Zwar erst in Planung, aber trotzdem bereits hoch engagiert: Nicole Kidman möchte sich zur Sterbebegleiterin ausbilden lassen. Das erzählte sie im Rahmen eines Talks an der University of San Francisco und verriet der Zeitung San Francisco Chronicle zufolge, dass ihr die Idee nach dem Ableben ihrer Mutter Janelle Ann Kidman kam. „Als meine Mutter starb, war sie einsam, und die Familie konnte nur begrenzt für sie da sein“, erzählte Kidman dem Publikum demnach. „Meine Schwester und ich haben viele Kinder, unsere Karrieren und unsere Arbeit, und wir wollten uns um sie kümmern, weil mein Vater nicht mehr auf der Welt war, und da dachte ich: Ich wünschte, es gäbe diese Menschen auf der Welt, die einfach nur da wären, um unvoreingenommen beizustehen und Trost und Fürsorge zu spenden.“ Übrigens: Auch Schauspielerin und Model Riley Keough, Enkelin des „King of Rock'n Roll“ Elvis Presley, hat einen „Death Doula“-Kurs absolviert und sich zur Sterbebegleiterin ausbilden lassen, wie sie 2021 auf Instagram mitteilte.