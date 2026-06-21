Obdachlos: Stars, die vor ihrem Hollywood-Durchbruch auf der Straße lebten

Sie haben sich in Hollywood einen Namen gemacht. Dennoch kennen diese Schauspieler und Schauspielerinnen auch die Schattenseiten des Lebens. An ihrem Tiefpunkt lebten sie sogar auf der Straße. Stars, die einmal obdachlos waren Halle Berry Ein volles Jahr lang redete Halle Berry nicht mit ihrer Mutter – die verweigerte ihr nämlich Ende der Achtziger finanzielle Unterstützung, als Ruhm und Ehre für die junge Halle Berry noch in weiter Ferne lagen. Ohne Job in Sicht und vollkommen bankrott war die heutige Oscar-Gewinnerin deshalb gezwungen, einige Zeit lang in einem Obdachlosenheim in New York zu leben. Bald reichte das Geld jedoch wieder für ein Hostel. Heute hat die 59-Jährige ein geschätztes Vermögen von 90 Millionen Euro – auch wenn Scheidungen das Konto etwas geschmälert haben dürften.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / VICTOR BOYKO / POOL Halle Berry musste sich ihr Geld hart erarbeiten.

Jennifer Lopez Auch Jennifer Lopez' Mama war zunächst nicht gerade begeistert, als sich die junge Jenny dazu entschloss, ihr Studium abzubrechen und stattdessen ihr Glück als professionelle Tänzerin zu versuchen. Mutter und Tochter gerieten sich darüber so heftig in die Haare, dass "J.Lo" wutentbrannt das Elternhaus verließ. Die Sängerin und Schauspielerin war zwar nun theoretisch obdachlos, lebte allerdings nicht auf der Straße, sondern nächtigte kurze Zeit auf der Couch ihrer Tanzschule.

Daniel Craig Auch Daniel Craig konnte in jungen Jahren nur von dem Luxus träumen, den er nun als weltberühmter 007-Darsteller genießt. Als (noch) erfolgloser Jungschauspieler verbrachte Craig die eine oder andere Nacht auf Londoner Parkbänken. Sylvester Stallone Mit 24 Jahren war Sylvester Stallone verzweifelt: Er wurde aus seiner Wohnung geworfen, übernachtete mehrere Wochen lang in einer Busstation und nahm schließlich eine Rolle in einem Softporno-Streifen namens "The Party at Kitty and Stud's" an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Carlos Osorio Daniel Craig nächtigte auf Parkbänken.

Jim Carrey Nachdem er während der Highschool auf der Bühne ausgebuht wurde, versuchte Jim Carrey mit 17 erneut sein Glück als Standup-Comedian – mit Erfolg. Der heute 64-Jährige wurde entdeckt und kann nun auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Vermögen: 180 Millionen Dollar. So reich war er nicht immer. Als der Hollywoodstar die High School besuchte, wurde seine Familie obdachlos und lebte zusammen in einem VW-Bus, während der jugendliche Jim und sein Bruder monatelang in einem Zelt im Charles Daley Park in Lincoln, Ontario, lebten. Die finanziellen Schwierigkeiten begannen erst sich zu bessern, als Carreys Vater eine Anstellung in der Buchhaltung einer Reifenfabrik fand. "Es war ein traumatischer Tritt in die Eier", so Carrey, der bereits während der Schulzeit in einer Fabrik schuften musste, um seine Eltern zu unterstützen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MICHAEL TRAN / MICHAEL TRAN Jim Carrey lebte in Armut.

Hilary Swank Hilary Swanks Karriere verlief zunächst schleppend. Für ihre ersten Rollen bekam die Schauspielerin so wenig Geld, dass sie sich nicht einmal eine Krankenversicherung leisten konnte. Die Schauspielerin gab aber nicht auf und gewann schließlich 1999 für "Boys don't Cry" einen Oscar und sechs Jahre später noch einen für ihre Darbietung in Clint Eastwoods "Million Dollar Baby". Als Inspiration für ihre Willensstärke und Zielstrebigkeit bezeichnete Swank 2007 ihre Mutter. Swanks Eltern hatten sich getrennt, als sie 15 Jahre alt war. Ihre Mutter, die den Wunsch ihrer Tochter, Schauspielerin zu werden, unterstützte, zog mit Swank nach Los Angeles. Da sie kein Geld hatten, lebte das Mutter-Tochter-Gespann zunächst im Auto, bevor Swanks Mutter genug gespart hatte, um eine Wohnung zu mieten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT / GEOFFROY VAN DER HASSELT Hilary Swank schlief mit ihrer Mama im Auto.