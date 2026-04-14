Nicole Kidman will sich zur Sterbebegleiterin ausbilden lassen

Hollywoodstar Nicole Kidman hat neue Karrierepläne: Sie plane, sich zur Sterbebegleiterin ausbilden zu lassen, erzählte sie im Rahmen eines Talks an der University of San Francisco und verriet der Zeitung San Francisco Chronicle zufolge, dass ihr die Idee nach dem Ableben ihrer Mutter Janelle Ann Kidman kam. "Als meine Mutter starb, war sie einsam, und die Familie konnte nur begrenzt für sie da sein", erzählte Kidman dem Publikum demnach. "Meine Schwester und ich haben viele Kinder, unsere Karrieren und unsere Arbeit, und wir wollten uns um sie kümmern, weil mein Vater nicht mehr auf der Welt war, und da dachte ich: 'Ich wünschte, es gäbe diese Menschen auf der Welt, die einfach nur da wären, um unvoreingenommen beizustehen und Trost und Fürsorge zu spenden.'"

Sterbebegleiter stehen schwerstkranken Menschen in der letzten Phase ihres Lebens zur Seite.

Mutter war Kidmans "Kompass"

Im September 2024 starb Janelle Ann, die Kidman als Mentorin beschrieben hatte. "Meine Mutter war ein wichtiger Wegweiser in meinem Leben und wahrscheinlich mein Kompass in Bezug auf alles, was ich tat", so die Schauspielerin im Interview mit dem Magazin Extra. Janelle Ann Kidman wurde 84 Jahre alt. Wenige Jahre zuvor erklärte sie, die verbliebene Zeit nützen zu wollen: "Wenn Eltern in dieses Alter kommen, wird dir als Kind klar, wie kostbar jede einzelne Minute mit ihnen ist; deswegen sind wir so oft wie möglich hier bei ihr in Australien", sagte Kidman 2022 der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Und kaum jemand bringt mich mehr zum Lachen als sie, immer schon. Meine Mutter hat den trockensten, durchtriebensten Humor, den man sich vorstellen kann."