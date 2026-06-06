Single und glücklich: Diese Promi-Frauen brauchen keinen Mann an ihrer Seite
Freiwillig Single zu sein wird in unserer Gesellschaft immer noch mit einem kritischen Seitenblick bedacht. Kann so etwas überhaupt sein – aus eigenen Entschlüssen ohne einen Partner oder eine Partnerin durchs Leben zu gehen? Und dabei auch noch glücklich zu sein? Immerhin, das wird uns schon in Märchen beigebracht, ist das Leben erst dann erfüllt, wenn man zu zweit dem Sonnenuntergang entgegen reitet. Der Mensch ist für die Zweisamkeit gedacht, nicht fürs Alleinsein, heißt es.
Die seit Jahren steigende Zahl von Singles in der Gesellschaft scheint eine andere Sprache zu sprechen. Insbesondere Frauen scheinen von der Idee, nie mehr wieder mit einem Mann zusammenzuleben, äußerst angetan. Eine Studie im Fachjournal Social Psychological and Personality Science zeigt, dass Single-Frauen in zahlreichen Lebensbereichen höhere Zufriedenheitswerte angeben als Single-Männer. Ökonomische Unabhängigkeit und emotionale Stabilität tragen dazu bei, dass viele Frauen keinen Druck verspüren, eine Partnerschaft einzugehen.
Auch in Promi-Kreisen zeigt sich dieser Trend. Zahlreiche weibliche Stars bevorzugen das Leben als Langzeit-Single. Auch wenn sie unzählige Verehrer weltweit haben, feiern diese Promi-Frauen das Single-Dasein.
Charlize Theron
Charlize Theron, die Oscar-gekrönte Schauspielerin und zweifache Mutter (ihre Töchter sind adoptiert), lässt sich in Sachen Beziehungen und Partnerschaften nichts dreinreden. In der "The Drew Barrymore Show" erklärte die 50-Jährige, dass sie sich nicht vorstellen könne, jemals wieder mit einem Mann unter einem Dach zu leben. "Ich meine das wirklich ernst – die Leute denken, ich mache Witze – aber ich glaube nicht, dass ich jemals wieder mit jemandem zusammenleben könnte", sagte Theron in der Sendung. Im Podcast "Call Her Daddy" bezeichnete Theron ihre Entscheidung, alleine Mutter zu werden, als eine der besten ihres Lebens. "Es war eine der gesündesten Entscheidungen, die ich je getroffen habe", so die Schauspielerin.
Drew Barrymore
Auch Drew Barrymore selbst spricht offen über ihre Entscheidung, das Single-Leben zu genießen. In einer Kolumne für US Weekly erklärte sie: "Ich möchte mein eigener bester Freund sein. Ich möchte der Mensch sein, auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich lachen und feiern kann. Und wenn Liebe, in welcher Form auch immer, dazukommt und das Ganze bereichert? Wunderbar. Aber ich weigere mich zu glauben, dass das Leben wegen irgendjemand anderem beginnt oder endet."
Fran Drescher
Fran "Die Nanny" Drescher, die dieses Jahr Stargast beim Wiener Operball war, lebt sehr wohl mit einem Mann an ihrer Seite – wenn auch anders, als es das heteronormative Gesellschaftsmodell vorzieht. Ihr Ex-Mann Peter Marc Jacobson, der sich nach der Scheidung als homosexuell outete, ist nach wie vor ihr bester Freund und begleitet sie in allen Lebenslagen (und heuer auch nach Wien). Den Männern abgeschworen hat der Sitcom-Star aber nicht gänzlich. In mehreren Interviews sprach sie davon, mehrere "Freunde mit gewissen Vorzügen" in ihrem Leben zu haben – also Freunde, mit denen Sie regelmäßig intimen Kontakt, aber keine Beziehung unterhält. Gegenüber Page Six verriet die 68-Jährige, dass diese Treffen etwa zweimal im Monat stattfinden. An einer festen Beziehung ist sie aber nicht interessiert.
Sharon Stone
Ebenfalls am Opernball anwesend (zumindest physisch) war Hollywood-Ikone Sharon Stone. Die für ihren sehr hohen IQ (er soll 154 betragen) bekannte Schauspielerin will von Männern nichts mehr wissen und hat sich bewusst vom Dating zurückgezogen. In der "The Drew Barrymore Show" zeigte sie sich ernüchtert über die Männerwelt und erklärte: "Ich habe genug vom Dating, ich habe es satt. Ich finde einfach, dass die Typen unaufrichtig sind und meine Zeit nicht wert sind. Ich genieße meine Zeit allein und die Zeit mit meinen Kindern und meinen Freunden viel mehr." Sie fügte hinzu, dass sie "kein weiteres Kind" brauche und keine "Unaufrichtigkeit, kein Geschwätz und keine Spielchen" mehr akzeptieren wolle. Laut Stone gäbe es zwischen Männer und Frauen in Sachen Beziehungsreife oft große Unterschiede: "Ich habe nicht das Gefühl, dass Männer derzeit auf dem gleichen Stand sind wie Frauen."
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