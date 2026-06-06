Freiwillig Single zu sein wird in unserer Gesellschaft immer noch mit einem kritischen Seitenblick bedacht. Kann so etwas überhaupt sein – aus eigenen Entschlüssen ohne einen Partner oder eine Partnerin durchs Leben zu gehen? Und dabei auch noch glücklich zu sein? Immerhin, das wird uns schon in Märchen beigebracht, ist das Leben erst dann erfüllt, wenn man zu zweit dem Sonnenuntergang entgegen reitet. Der Mensch ist für die Zweisamkeit gedacht, nicht fürs Alleinsein, heißt es.

Die seit Jahren steigende Zahl von Singles in der Gesellschaft scheint eine andere Sprache zu sprechen. Insbesondere Frauen scheinen von der Idee, nie mehr wieder mit einem Mann zusammenzuleben, äußerst angetan. Eine Studie im Fachjournal Social Psychological and Personality Science zeigt, dass Single-Frauen in zahlreichen Lebensbereichen höhere Zufriedenheitswerte angeben als Single-Männer. Ökonomische Unabhängigkeit und emotionale Stabilität tragen dazu bei, dass viele Frauen keinen Druck verspüren, eine Partnerschaft einzugehen.