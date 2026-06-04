Es ist wieder soweit: Vom 29. Mai bis 14. Juni findet die Vienna Pride statt. Sie ist Österreichs größte LGBTIQ+-Menschenrechtsveranstaltung und eine Plattform, um für Lebensfreude, Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Menschenrechte einzustehen. Die 30. Regenbogenparade findet am 13. Juni statt. Eigentlich sollte jeder Monat ein Pride Month sein. Doch Nachrichten über Diskriminierungen im Alltag und Hassverbrechen machen deutlich: die Realität sieht anders aus und ist deutlich weniger farbenfroh als die diversen Regenbogenfahnen, die einmal im Jahr geschäftstüchtig in zahlreichen Auslagen und Büros zu sehen sind.

Hollywood hat hier die Chance – und die Aufgabe – dagegen zu steuern. Für Sichtbarkeit zu sorgen, um Missverständnisse, Ängste und Diskriminierungen abzubauen. Vor allem aber kann Sichtbarkeit leben retten. Weil die Person vorm Bildschirm oder vor der Leinwand plötzlich weiß: Ich bin nicht alleine. Es gibt andere Menschen, die sind so wie ich. Es ist okay, wie ich bin. Ich habe einen Platz in der Gesellschaft. In der Welt. Mit Geschichten, die die Bevölkerung so abbildet, wie sie wirklich ist – in all ihren Farben, Unterschieden und Nuancen – geht die Traumfabrik einen wichtigen und grundlegenden Schritt in die richtige Richtung. Genauso bedeutend ist es, wenn Stars sich auch abseits der Kamera zu ihrer queeren Sexualität bekennen und selbstbewusst dazu stehen, dass sie zwar ein Leben inmitten der Gesellschaft, aber außerhalb der heteronormativen Matrix führen. Und dass daran nichts falsch ist, im Gegenteil: Erst, wenn man zu sich steht und sich nicht mehr verstecken muss, ist ein erfülltes Leben möglich.

Diese Stars können zu strahlend-bunten Vorbildern werden. Sie setzen ein wichtiges Zeichen für mehr Sichtbarkeit und helfen damit anderen, sich selbst zu finden sowie zu akzeptieren. Erneut geht es darum, Leben zu retten. Weil, das hat im Interview mit Oprah Winfrey auch schon Meghan Markle gemeint: "Was du sehen kannst, kannst du auch sein." Hier sind einige Beispiele für offen queere Stars: