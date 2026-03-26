Überraschung: Sind diese "Grey's Anatomy"-Stars auch im echten Leben ein Paar?
In der Serie waren die beiden ein Paar – auch wenn es schlussendlich mit der Beziehung nicht geklappt hat: Caterina Scorsone (alias Dr. Amelia Shepherd) und E.R. Fightmaster (Dr. Kai Bartley) begeisterten die Fans mit ihrer funkensprühenden Chemie.
Genau diese Funken scheinen nun bei den beiden Schauspielern auch im echten Leben übergesprungen zu sein. Denn Scorsone und Fightmaster wurden gemeinsam sowohl am 15. März bei der Elton John AIDS Foundation als auch einige Tage später händchenhaltend beim entspannten Shoppen gesehen.
"Viele unserer Werte stimmen überein"
Die Gerüchte, dass Scorsone und Fightmaster ein Paar seien, sind nicht gänzlich neu und kamen das erste Mal vor rund einem Jahr auf. Doch der gemeinsame Auftritt sowie die Paparazzifotos scheinen das private Liebesglück der beiden nun tatsächlich bestätigt zu haben.
Schon während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Grey's Anatomy" sollen sich die beiden sehr gut verstanden und auch ihre Freizeit miteinander verbracht haben. "Wir haben auf viele wirklich schöne Arten viel Spaß zusammen", so E.R. damals im Interview mit Fr Conventions. Und weiter: "Viele unserer Werte stimmen auch überein. Ich bringe sie mit zu vielen Sachen und sie nimmt mich mit zu vielen Sachen." Fightmaster bezeichnete Scorsone im Interview gar als eine "besondere Person".
Fightmaster: Erste nicht-binäre Figur in "Grey's Anatomy"
Caterina Scorsone, die seit der siebten Staffel Teil der erfolgreichen Arztserie ist (und zuvor im Spin-Off "Private Practice" mitspielte), war mehr als zehn Jahre lang mit dem Musiker Rob Giles verheiratet, bevor das Paar 2020 die Scheidung einreichte. Gemeinsam haben sie drei Kinder, deren Sorgerecht sie sich teilen. Die Trennung soll amikal verlaufen sein.
Emmett Rogers (kurz: E.R.) Fightmaster identifiziert sich als nicht-binär. Auch in "Grey's Anatomy" verkörperte sie eine nicht-binäre Figur – die erste in der 22-jährigen Geschichte der Serie. Fightmaster stieß in Staffel 18 zum Cast, verließ die Serie aber ein Jahr später wieder.
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