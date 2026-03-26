In der Serie waren die beiden ein Paar – auch wenn es schlussendlich mit der Beziehung nicht geklappt hat: Caterina Scorsone (alias Dr. Amelia Shepherd) und E.R. Fightmaster (Dr. Kai Bartley) begeisterten die Fans mit ihrer funkensprühenden Chemie. Genau diese Funken scheinen nun bei den beiden Schauspielern auch im echten Leben übergesprungen zu sein. Denn Scorsone und Fightmaster wurden gemeinsam sowohl am 15. März bei der Elton John AIDS Foundation als auch einige Tage später händchenhaltend beim entspannten Shoppen gesehen.

"Viele unserer Werte stimmen überein" Die Gerüchte, dass Scorsone und Fightmaster ein Paar seien, sind nicht gänzlich neu und kamen das erste Mal vor rund einem Jahr auf. Doch der gemeinsame Auftritt sowie die Paparazzifotos scheinen das private Liebesglück der beiden nun tatsächlich bestätigt zu haben. Schon während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Grey's Anatomy" sollen sich die beiden sehr gut verstanden und auch ihre Freizeit miteinander verbracht haben. "Wir haben auf viele wirklich schöne Arten viel Spaß zusammen", so E.R. damals im Interview mit Fr Conventions. Und weiter: "Viele unserer Werte stimmen auch überein. Ich bringe sie mit zu vielen Sachen und sie nimmt mich mit zu vielen Sachen." Fightmaster bezeichnete Scorsone im Interview gar als eine "besondere Person".