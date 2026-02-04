Ellen Pompeo über an ALS-erkrankten Eric Dane: Er rief mich nach Diagnose sofort an

Im April ging "Grey's Anatomy"-Schauspieler Eric Dane mit der sehr persönlichen Nachricht, an der unheilbaren Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt zu sein, an die Öffentlichkeit. In der beliebten US-Krankenhausserie "Grey's Anatomy" spielte er sechs Jahre lang den plastischen Chirurgen Dr. Mark "McSteamy" Sloan, 2012 stieg er aus.

Seine frühere Serienpartnerin Ellen Pompeo sprach im Rahmen einer Benefizveranstaltung in Kalifornien über ihre Verbundenheit mit Dane. Beide stellten dem ALS Network für seine Champions for Cures and Care-Gala dem US-People-Magazin zufolge Videobotschaten zur Verfügung. Pompeo erzählte demnach, wie sehr sie ihren Kollegen schon zu Beginn schätzte. "Ich erinnere mich, als er als McSteamy dazukam und wir sofort eine elektrisierende Chemie hatten, und ich mich sofort in ihn verliebte." Über den Moment, in dem sie von Danes Erkrankung erfuhr, sagte sie laut People: "Sobald ich von seiner Diagnose hörte, schrieb ich ihm eine Nachricht, in der ich meinte: 'Ich bin da, wenn du reden möchtest.'" Das Angebot habe er angenommen. "Und 30 Sekunden später klingelte mein Telefon." Sie habe Dane Hilfe angeboten, "mit allem, was du brauchst, so gut ich kann. Ich liebe dich", so Pompeo. "Ich bin wirklich stolz auf dich", ergänzte sie an ihn adressiert.

ALS betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. In einem Interview in der ABC-Sendung "Good Morning America" sagte der Schauspieler im Juni: "Ich habe einen funktionierenden Arm." Und sagte auch dort, dass er nicht aufgeben wolle: "Ich glaube nicht, dass dies das Ende meiner Geschichte ist", sagte er. Dane ist mit der Schauspielerin Rebecca Gayheart verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter im Teenageralter. Seit 2019 ist Dane als Familienpatriarch in der HBO-Serie "Euphoria" zu sehen.

Pompeo ergatterte 2004 die Rolle als Dr. Meredith Grey in "Grey's Anatomy". Ihre Auftritte vor der Kamera als Dr. Grey hat sie seit 2022 reduziert, als Sprecherin ist sie aber weiterhin in der Serie zu hören. Gelegentlich hat sie Gastauftritte und wirkt als Co-Produzentin mit.