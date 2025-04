"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane erkrankt: Was ist ALS?

Hollywood-Schauspieler Eric Dane hat öffentlich gemacht, dass er an Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS, leidet.

Der 52-Jährige, bekannt durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan in der Erfolgsserie "Grey’s Anatomy", sprach in einem Interview mit dem US-Magazin People erstmals über die Diagnose. "Bei mir wurde ALS festgestellt", sagte Dane. "Ich bin dankbar, dass meine liebevolle Familie an meiner Seite ist, wenn wir dieses nächste Kapitel gemeinsam durchstehen."

Doch was bedeutet die Diagnose für Betroffene – und was steckt hinter der seltenen, unheilbaren Nervenkrankheit?