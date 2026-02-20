"Ich hab's versucht": Eric Danes letzte Worte an Töchter auf Netflix

Serienstar Eric Dane ("Grey's Anatomy", "Charmed", "Euphoria"), hinterließ seinen beiden Töchtern Billie (16) und Georgia (14) eine letzte Nachricht, die nun auf Netflix zu sehen ist. Das Interview ist Teil der Dokuserie "Famous Last Words", in der Brad Falchuk sterbenskranke berühmte Menschen Monate vor ihrem Ableben im intimen Rahmen interviewt. Am Ende des Gesprächs werden sie mit der Kamera alleine gelassen und bekommen die Möglichkeit, letzte Worte an ihnen nahe stehende Personen zu richten. Im Oktober 2025 wurde die erste Folge mit Jane Goodall veröffentlicht. Netflix betont, dass sich Dane vertraglich damit einverstanden gab, dass das Interview posthum veröffentlicht wird. Der Schauspieler starb im Alter von 53 Jahren am 19. Februar an den Folgen der Nervenkrankheit ALS, rund zehn Monate nach seiner Diagnose. Das Interview wurde im November 2025 aufgenommen.

"Diese Worte sind für euch" Am Ende des rund 60 minütigen Interviews richtet Dane eine sehr emotionale Botschaft an seine geliebten Töchter. Dabei teilt er nicht nur persönliche Erinnerungen, sondern auch Weisheiten, die ihm die Krankheit gelehrt hat. "Billie und Georgia, diese Worte sind für euch. Ich habe es versucht. Ich bin manchmal gestolpert, aber ich habe es versucht", beginnt Dane. "Insgesamt hatten wir eine wundervolle Zeit, oder? Ich erinnere mich an all die Momente am Strand – ihr beide, ich und Mama – in Santa Monica, Hawaii, Mexiko. Ich sehe euch jetzt, wie ihr stundenlang im Ozean spielt, meine Wasserbabys. Diese Tage waren – das Wortspiel ist beabsichtigt – himmlisch." Tapfer und sehr gefasst gibt Dane seinen Töchtern vier zentrale Lebenslektionen mit auf den Weg. "Ich hoffe, ihr hört mir nicht nur zu. Ich hoffe, ihr versteht mich wirklich." "Erstens: Lebt jetzt. Im Hier und Jetzt. Das ist schwer, aber ich habe gelernt, es zu tun", erklärt er. Dane gesteht, dass er sich zuvor oft in Selbstzweifeln und Gedankenschleifen verloren habe. "Die Vergangenheit enthält Bedauern, die Zukunft bleibt unbekannt. Deshalb müsst ihr im Jetzt leben. Das Jetzt ist alles, was ihr habt. Schätzt es. Genießt jeden Moment."

"Kämpft bis zum letztem Atemzug" Sein zweiter Rat lautet, sich zu verlieben – nicht unbedingt in eine Person, sondern in eine Leidenschaft. "Findet das, was euch antreibt, das euch jeden Morgen aufstehen lässt. Für mich war das die Schauspielerei. Diese Liebe hat mich durch meine dunkelsten Stunden gebracht." Mit den Worten "Wählt eure Freunde weise" gibt Dane seinen Töchtern seinen dritten Ratschlag. Er betont, wie wichtig wahre Freunde im Leben sind. "Findet eure Freunde und lasst sie euch finden. Und dann gebt euch ihnen hin. Die Besten von ihnen werden euch etwas zurückgeben. Ohne Urteile, ohne Bedingungen, ohne Fragen." Seine Freunde wären ihm auch während seiner schweren Krankheit stets zur Seite gestanden, erzählt er dankbar. Zuletzt geht er auf seine finale Lektion ein: "Kämpft mit jeder Faser eures Seins und mit Würde. Wenn ihr vor Herausforderungen steht, gesundheitlich oder anders, gebt niemals auf. Kämpft bis zu eurem letzten Atemzug. Diese Krankheit nimmt langsam meinen Körper, aber sie wird niemals meinen Geist nehmen." Auch er selbst habe stets gekämpft, betont er. "Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass ihr alles schaffen könnt. Ihr könnt dem Ende eurer Tage trotzen. Ihr könnt der Hölle mit Würde begegnen. Kämpft, Mädchen, und tragt eure Köpfe hoch."