Der Tod von Eric Dane rückt ALS erneut ins öffentliche Bewusstsein. Vor nicht einmal einem Jahr hatte der US-Amerikaner seine Diagnose öffentlich gemacht. Die Amyotrophe Lateralsklerose ist eine schwerwiegende, fortschreitende neurodegenerative Erkrankung. Momentan ist ALS nicht heilbar.

"Die ALS ist eine Erkrankung, die individuell sehr unterschiedlich verlaufen kann", sagt der Neurologe Hakan Cetin, Leiter der Spezialambulanz für Motoneuronerkrankungen an der MedUni Wien, gegenüber dem KURIER.

Die durchschnittliche Überlebenszeit über alle Formen beträgt zwei bis drei Jahre. Auch Verläufe mit einer Überlebenszeit von fünf bis zehn Jahren sind möglich. "Es gibt aber auch schnell verlaufende Formen mit Überlebenszeiten von unter einem Jahr nach Beginn der Beschwerden", sagt der Spezialist. Dies treffe überwiegend auf Verlaufsformen zu, bei denen Symptome mit einer Schluck-/Sprechstörung bzw. einer Atemmuskelschwäche und nicht mit einem Befall der Arm-/Beinmuskulatur beginnen.

Fortschreitende Schädigung der Nervenzellen bei ALS

Bis die Diagnose ALS gestellt wird, vergehen leider noch immer viele Monate. "Laut unseren Daten dauert es in Österreich rund neun Monate von Symptombeginn bis zur Diagnose, was doch beträchtlich ist", sagt Cetin.

Einem großen Publikum wurde Dane durch seine Rolle als Dr. Sloan in der Hitserie "Grey's Anatomy" bekannt. Nach seiner Diagnose setzte sich der Zweifachvater für ein verstärktes Bewusstsein rund um die häufigste Form der Motoneuronerkrankung ein. Neben ALS zählt etwa auch die Progressive Muskelatrophie zu dieser Gruppe der neurodegenerativen Erkrankungen.

Motoneuronerkrankungen führen vorwiegend zu einer progressiven Schädigung der Nervenzellen, die Muskelbewegungen anregen. "Es kommt durch die ALS zu einem Untergang bestimmter Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark, die zur Steuerung der Muskulatur in Armen, Beinen, der Sprech-/Schluckmuskulatur aber auch der Atemmuskulatur unerlässlich sind", präzisiert Cetin.

Die Schwäche der Atemmuskulatur führt in der Regel zum Tod. "Außer die Patientinnen und Patienten entscheiden sich für eine künstliche Beatmung, wie zum Beispiel Stephen Hawking – nur deshalb konnte er so alt werden."