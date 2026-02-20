Patrick Dempsey über schwierigen letzten Tage von Eric Dane

Schauspieler Eric Dane ist diese Woche im Alter von 53 Jahren gestorben, nachdem bei ihm 2025 Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert worden war. Sein früherer "Grey’s Anatomy"-Star Patrick Dempsey gibt Einblicke in die letzten Tage seines verstorbenen Kollegen. Patrick Dempsey stand mit Dane mit zu dessen Tod in Kontakt Als er am Freitag in der "Chris Evans Breakfast Show" von Virgin Radio UK zu Gast war, sagte Dempsey über Danes Tod: "Ich bin heute Morgen aufgewacht und war echt traurig, als ich die Nachricht gelesen habe." "Es ist schwer in Worte zu fassen. Ich bin wirklich sehr traurig für seine Kinder", so Dempsey.

Er sei bis zu Danes Tod mit diesem in Kontakt gestanden. "Wir schrieben uns SMS, also sprach ich vor etwa einer Woche mit ihm, und einige unserer Freunde besuchten ihn, und er begann wirklich, seine Sprachfähigkeit zu verlieren", erinnerte sich der US-Amerikaner an die letzten Momente seines Schauspielkollegen. "Er war bettlägerig und hatte große Schwierigkeiten beim Schlucken, sodass sich seine Lebensqualität rapide verschlechterte." Der Schauspieler und Rennfahrer zieht es aber vor, sich an Dane als den "lustigsten Mann" zu erinnern, der er war. "Es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten", sagte Dempsey. "Ich möchte ihn einfach in dieser Erinnerung behalten, denn wann immer er am Set von ["Grey’s Anatomy"] war, hat er so viel Spaß mitgebracht", bemerkte er. Sie hätten sich "auf Anhieb gut verstanden." Dane hatte zwei Töchter, Billie und Georgia, mit seiner Frau Rebecca Gayheart. Die beiden hatten 2004 geheiratet. Gayheart reichte 2018 die Scheidung ein - der Antrag wurde im März 2025 aber wieder aufgehoben.

Sie seien kein Paar mehr, aber sie würden als Familie zusammenhalten und gemeinsam gegen die Krankheit kämpfen, schrieb Gayheart im Dezember 2025 in einem Beitrag in der New Yorker Zeitschrift The Cut. Darin berichtete sie auch, dass Dane inzwischen rund um die Uhr betreut werden müsse. Die Karriere des Schauspielers hatte krankheitsbedingt ein plötzliches Ende genommen. "Bei mir wurde ALS diagnostiziert", gab Dane im April 2025 bekannt. Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen. Nicht nur als "McSteamy" bekannt Vor "Grey's Anatomy" trat der gebürtige Kalifornier ab den 1990er Jahren in Serien wie "California High School", "Eine schrecklich nette Familie" oder "Charmed - Zauberhafte Hexen" auf. Nach sechs Jahren als "McSteamy" legte er 2012 den Ärztekittel ab und übernahm in der Endzeit-Serie "The Last Ship" die Hauptrolle eines Navy-Captains. Ab 2019 stand er für die HBO-Produktion "Euphoria" vor der Kamera. Dane wirkte auch in mehreren Spielfilmen mit, darunter "X-Men: Der letzte Widerstand", "Marley & Ich", "Valentinstag" oder "Bad Boys: Ride or Die".