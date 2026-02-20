Ihr Vorkommen in den Epstein-Akten könnte das Standing von Prinzessin Eugenie und Prinzessin Eugenie innerhalb der Royal Family erheblich verschlechtern - weil die Dokumente auch Fragen darüber aufwerfen, wieviel die beiden Geschwister über das Verhältnis ihrer Eltern zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tatsächlich gewusst haben. William: Harter Kurs gegen Eugenie und Beatrice? Royal-Experte Richard Fitzwilliams nimmt an, dass Prinz William nach seiner Thronbesteigung gegenüber seinen Cousinen eine härtere Linie als sein Vater verfolgen könnte. "William und Catherine scheinen keine enge Beziehung zu den Schwestern zu haben und würden sie vermutlich nicht vermissen", so der Adelskenner, der davon ausgeht, dass William auch nicht davor zurückschrecken würde, Eugenie und Beatrice aus dem königlichen Leben auszuschließen, wenn es zum Vorteil der Monarchie wäre (dazu mehr).

Warum Beatrice und Eugenie für William und Kate entbehrlich sind Was vielleicht nicht alle wissen: Gerüchte über Spannungen zwischen den William und Kate und Beatrice und Eugenie gehen laut Daily Mail bis ins Jahr 2011 zurück, als der zukünftige König Beatrices langjährigen Freund Dave Clarke nicht zu seiner Hochzeit einlud. Es wurde auch berichtet, dass sich die beiden Prinzessinnen im Laufe der Zeit von Prinz William distanziert hätten. Die Schwestern stünden Prinz Harry wesentlich näher, was zu einer gewissen Entfremdung führte. Vor allem Eugenie soll zu Harry eine innigere Beziehung pflegen als zu Thronfolger William. "William und Kate scheinen zu keiner der beiden Schwestern ein enges Verhältnis zu haben. Sie haben nicht viel gemeinsam", zitiert die Daily Mail eine namentlich nicht genannte Quelle. Kate soll vor allem die enge Beziehung von Eugenie zu Harry und Herzogin Meghan ein Dorn im Auge sein. Seit dem Rücktritt von der beiden aus der ersten Reihe der Royals sei Kate "vorsichtig" geworden, so eine royale Quelle. Daher werde Kate auch selten mit einer der beiden Schwestern gesehen.