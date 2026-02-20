Eric Dane ist tot: Wieso Johnny Depp in seiner Not wichtige Rolle spielte

Trauer um Eric Dane: Der aus der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" bekannte US-Schauspieler ist tot. Der Serien-Star starb am 18. Februar im Alter von 53 Jahren. 2025 hatte er bekannt gegeben, dass bei ihm die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert worden ist, die zu fortschreitender Lähmung führte und ihn zuletzt in den Rollstuhl brachte.

Johnny Depp ließ Eric Dane in einem seiner Häuser wohnen

Unterstützung bekam Dane nicht nur von seiner Familie, sondern überraschenderweise auch von "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp. Still und heimlich hat sich der Schauspieler vor dem Tod seines Freundes für ihn eingesetzt, indem er Dane in einem einer seiner Häuser in Los Angeles wohnen ließ. "Eric hatte eine Sorge weniger", erzählt ein Insider gegenüber Page Six über die Geste. Er "lebte praktisch mietfrei in einem der Häuser, die Johnny oberhalb des Sunset Strip besitzt. Er sagte Eric, er solle so viel Miete zahlen, wie er könne – oder auch nicht."