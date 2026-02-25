Pedro Pascal: Ist der Hollywood-Star in diesen Mann verliebt?

Bahnt sich hier etwa ein neues Hollywood-Traumpaar an? "The Fantastic Four"-Star und Hollywood-Liebling Pedro Pascal wurde dabei gesehen, wie er mit Ex-Fußballer Rafael Olarra entspannt und sehr vertraut in Beverly Hills spazieren ging. Olarra legte dabei auch einen Arm um Pascal. Dieser wiederum ließ seinen Kopf auf Olarras Schulter ruhen und gab ihm einen Kuss in den Nacken. Die Fotos zeigen die beiden Männer lachend, entspannt und mit sich und der Welt im Reinen.

Pascal und Olarra lieben es, Zeit miteinander zu verbringen Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden dabei gesehen werden, wie sie Zeit miteinander verbringen. Zuletzt wurden sie am Valentinstag bei einem Spaziergang durch New York und bei einem Kinobesuch der Neuverfilmung von "Wuthering Heights" (mit Jacob Elordi und Margot Robbie) beobachtet. Bisher gibt es weder ein offizielles Statement von Pascal noch von Olarra. Als sie bei ihrem Spaziergang in Beverly Hills von einem Fotografen nach ihrem Beziehungsstatus gefragt wurden, reagierten beide gelassen, schwiegen aber.