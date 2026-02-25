Pedro Pascal: Ist der Hollywood-Star in diesen Mann verliebt?
Bahnt sich hier etwa ein neues Hollywood-Traumpaar an? "The Fantastic Four"-Star und Hollywood-Liebling Pedro Pascal wurde dabei gesehen, wie er mit Ex-Fußballer Rafael Olarra entspannt und sehr vertraut in Beverly Hills spazieren ging.
Olarra legte dabei auch einen Arm um Pascal. Dieser wiederum ließ seinen Kopf auf Olarras Schulter ruhen und gab ihm einen Kuss in den Nacken. Die Fotos zeigen die beiden Männer lachend, entspannt und mit sich und der Welt im Reinen.
Pascal und Olarra lieben es, Zeit miteinander zu verbringen
Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden dabei gesehen werden, wie sie Zeit miteinander verbringen. Zuletzt wurden sie am Valentinstag bei einem Spaziergang durch New York und bei einem Kinobesuch der Neuverfilmung von "Wuthering Heights" (mit Jacob Elordi und Margot Robbie) beobachtet.
Bisher gibt es weder ein offizielles Statement von Pascal noch von Olarra. Als sie bei ihrem Spaziergang in Beverly Hills von einem Fotografen nach ihrem Beziehungsstatus gefragt wurden, reagierten beide gelassen, schwiegen aber.
"Beziehungen sind eine komplexe Angelegenheit"
Während Olarra offen homosexuell lebt und von 2019 bis 2021 mit dem Schauspieler Luke Evans liiert war, hat sich Pascal bis dato zu seiner sexuellen Orientierung trotz Spekulationen nicht geäußert. Überraschend ist dies allerdings nicht, da der "The Mandalorian"-Star als sehr privat gilt und es seit jeher vermeidet, Einblicke in sein Liebesleben zu gewähren.
Darauf angesprochen, reagiert Pascal allerdings überrascht: "Ich bin immer perplex, wenn ich in irgendeinem Medium als 'sehr private Person' bezeichnet werde, denn das ist das Gegenteil von mir", behauptete er im Gespräch mit der Zeitschrift Vanity Fair. "In meinem Privatleben bin ich sehr offen. Ich weiß einfach, dass persönliche Beziehungen eine sehr komplexe Angelegenheit sind, auch ohne dass sie ständig im Rampenlicht stehen."
