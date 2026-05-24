Was die Karriere von "American Beauty"-Star Thora Birch ruiniert hat

"Man kann keine Freundschaften aufbauen oder einen festen Freundeskreis, der einem treu bleibt", erzählte die heute 44-Jährige im Februar gegenüber Independent. "Es waren also diese unglaublichen Erlebnisse und Gelegenheiten, mit Menschen zusammenzuarbeiten, von denen ich Fotos an meiner Zimmerwand hängen hatte."

Zuvor hatte Birch, die auf der Weltbühne erwachsen wurde, erzählt, dass sie zwar nichts an ihrer Erziehung ändern würde, das Dasein als Kinderstar aber auch seine Nachteile gehabt habe.

American Beauty"-Star Thora Birch , seit 2018 mit dem Talentmanager und Produzenten Michael Benton Adler verheiratet, sorgte diese Woche für Schlagzeilen, als sie sich als bisexuell outete.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts zählte Thora Birch zu den vielversprechendsten jungen Schauspielerinnen Hollywoods. Sie vollzog einen gelungenen Wandel vom Kinderstar hin zum beliebten Indie-Liebling. Dann verschwand sie jedoch aus dem Rampenlicht - und niemand schien zu wissen, wohin oder warum.

Die Schauspielerin stand ab ihrem vierten Lebensjahr vor der Kamera. Zunächst drehte sie Werbeclips. Als Schauspielerin trat sie das erste Mal 1988 im Alter von sechs Jahren in der kurzlebigen Serie "Day by Day" auf. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen "Hocus Pocus" (1993), "American Beauty" (1999) und "Ghost World" (2001). Zuletzt war sie 2025 im Filmdrama "The Chronology of Water" zu sehen.

Zu aufmüpfig: Wie es sich Thora Birch mit Studiobossen verscherzte

Eine Zeit lang herrschte ein großes Griss um die talentierte Nachwuchsdarstellerin, die im Alter von dreizehn Jahren bereits drei Mal für den Young Artist Award nominiert war. Im Jahr 2001 wurde Birch für einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Der einst aufstrebende Filmstar kennt aber auch die Schattenseiten des Filmgeschäfts nur allzu gut. Ab 2012 drehte Birch vier Jahre lang keine Filme.

2014 erzählte sie, von den Studios fallen gelassen worden zu sein, weil sie sich nicht anpassen wollte. Damals beschwerte sie sich gegenüber The Guardian, einen Agenten suchen zu müssen und erzählte, dass sie beschlossen hatte, eine Auszeit zu nehmen und "mein Leben zu leben, mich ein wenig weiterzuentwickeln und mich weiterzubilden".

Als die Interviewerin sie nach ihrem Rückzug fragte, wurde jedoch deutlich, dass dieser nicht ganz freiwillig erfolgt sein dürfte. "Es macht mich wütend, wenn Sie diesen Ausdruck benutzen, denn ich bin nicht zurückgetreten. Ich habe immer gearbeitet, nur hat es niemand bemerkt", so Birch zur Guardian-Redakteurin, bevor sie erklärte: "Ich habe versucht, einen schmalen Grat zu beschreiten zwischen Verführung und Glamour, aber gleichzeitig einer starken Identität und dem Verfolgen von etwas tiefgründigeren Dingen. Ich glaube, damals wollte niemand, dass Frauen so etwas tun."