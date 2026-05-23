Drei Jahre kein Auftritt: Was wurde aus "Sex and the City"-Schönling Jason Lewis?

"Sex and the City"-Fans ist Jason Lewis für seine Rolle als Jerry "Smith" Jerrod in Erinnerung geblieben. Er gab den hingebungsvollen, viel jüngeren Freund von Samantha Jones, der als Model und Schauspieler sein Glück versucht.

Seinen ersten Auftritt hatte der gebürtige Kalifornier in der sechsten Staffel der Originalserie und verkörperte seine Rolle in beiden "Sex and the City"-Kinofilmen erneut.

Doch was hat der Serien-Schönling seit dem Serien-Aus eigentlich sonst so getrieben?