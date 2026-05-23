Drei Jahre kein Auftritt: Was wurde aus "Sex and the City"-Schönling Jason Lewis?
"Sex and the City"-Fans ist Jason Lewis für seine Rolle als Jerry "Smith" Jerrod in Erinnerung geblieben. Er gab den hingebungsvollen, viel jüngeren Freund von Samantha Jones, der als Model und Schauspieler sein Glück versucht.
Seinen ersten Auftritt hatte der gebürtige Kalifornier in der sechsten Staffel der Originalserie und verkörperte seine Rolle in beiden "Sex and the City"-Kinofilmen erneut.
Doch was hat der Serien-Schönling seit dem Serien-Aus eigentlich sonst so getrieben?
Eine fulminante Hollywoodkarriere hat das ehemalige Männermodel, das nach der High-School zunächst als Klempner und als Kellner arbeitete, nicht vorzuweisen. Auch wenn der "Sex and the City"-Star durchaus mit einigen namhaften Größen vor der Kamera stand.
Kinofilme mit Jason Lewis
In den Nullerjahren war Lewis in einigen Folgen von "Charmed – Zauberhafte Hexen" zu sehen. Es folgten Auftritte in weiteren Serien - darunter "Beverly Hills, 90210", "Dr. House", "Brothers & Sisters" und "How I Met Your Mother".
Darüber hinaus drehte er Kinofilme mit Stars wie Jürgen Prochnow (2001, "The Elite"), Adrien Brody und Keira Knightley (2005, "The Jacket"), Kashmira Shah (2006, "My Bollywood Bride"), Paul Walker und Laurence Fishburne (2007, "The Death and Life of Bobby Z") sowie Kevin Costner und Demi Moore (2007, "Mr. Brooks").
2022 wurde Lewis als Teilnehmer der 31. Staffel des US-Pendants von "Dancing Stars", "Dancing with the Stars", bekanntgegeben. Er schied aber bereits in der ersten Woche aus und belegte damit den letzten Platz.
Rückzug aus der Öffentlichkeit
Im Februar 2020 gab Lewis seine Verlobung mit der Produzentin Liz Godwin bekannt. In den letzten Jahren war es aber eher still geworden um Kim Cattralls Serien-Liebhaber.
Vor drei Jahren löschte Lewis sein Instagram-Profil und legte eine Pause vom Hollywood-Business ein.
Diese Woche meldete sich der heute 54-Jährige nach seiner Auszeit mit einem auf Instagram veröffentlichten Video erstmals wieder zu Wort. Darin ist er an einem Strand in den Tropen zu sehen.
Comeback?
"Nach drei Jahren war es an der Zeit", schrieb Lewis unter den Clip, in dem er erklärt, dass er sich zurückgezogen habe, "nicht, weil ich nichts zu sagen hätte, sondern weil ich etwas zu tun hatte".
Womit er sich beschäftigt hat, verriet der ehemalige Serien-Star nicht genau, weckte aber durchaus die Neugierde seiner Fans.
"Diese Art von kreativer Arbeit lässt wenig Raum für anderes, und damit habe ich mich abgefunden", gab sich Lewis mysteriös. "Es ist aber auch eine Arbeit, die die richtigen Leute finden muss. Ich bin zwar noch dabei, aber mittlerweile so weit, dass es sich anfühlte, als sei es an der Zeit, wieder in Erscheinung zu treten und zu teilen, woran ich gearbeitet habe."
Lewis verabschiedete sich mit: "Da kommt noch mehr." Es bleibt also spannend.
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