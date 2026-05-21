Brad Pitts Reaktion auf Verlust von Tochter Zahara sorgt für Schlagzeilen
Jahrelang kämpfte Schauspieler Brad Pitt nach der Trennung von Angelina Jolie um ein geteiltes Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder, die nach dem Beziehungsaus bei ihrer Mutter geblieben sind. Inzwischen haben sich die Sprösslinge des ehemaligen Promipaares weitgehend von Pitt distanziert.
Zahara trennt sich vom Nachnamen Pitt
2024 wurde bekannt, dass eine Tochter Jolies und Pitts den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt hat. An ihrem 18. Geburtstag hatte Shiloh Nouvel Jolie-Pitt ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht, um den Nachnamen "Pitt" aus ihrem Namen zu entfernen.
Diese Woche berichtete People, dass auch Adoptiv-Tochter Zahara offenbar nicht mehr mit ihrem berühmten Vater in Verbindung gebracht werden will. Sie hat den Namen Pitt ebenfalls verabschiedet. Als "Zahara Marley Jolie" habe sie ihr Diplom vom Spelman College entgegengenommen (dazu mehr). People zufolge schloss sie ein Studium der Psychologie mit einem Bachelor of Arts ab.
Brad Pitt ließ den Bericht um Zaharas Namensänderung unkommentiert, sorgte kurz nach Veröffentlichung des entsprechenden People-Artikels jedoch mit einem Auftritt für Aufsehen.
Brad Pitt: Seltener Paarlauf mit Ines de Ramon
Nach dem Schritt seiner Tochter präsentierte sich der Hollywoodstar bei einem seltenen Pärchenauftritt mit seiner Freundin Ines de Ramon.
Der Schauspieler und die Schmuckdesignerin zeigten sich am 19. Mai bei einer Veranstaltung in Los Angeles vereint - und sehr verliebt. Das Paar, das seit Ende 2022 zusammen ist, besuchte die Weltpremiere des Mercedes-AMG auf der Sixth Street Bridge.
Zu sehen hier:
Dabei demonstrierten Pitt und seine Auserwählte Zusammenhalt, indem sie händchenhaltend durch die Location und über den roten Teppich schritten.
Pitt hatte sich in einen taupefarbenen Anzug gehüllt und überließ mit seinem klassischen Look seiner Freundin ganz die Aufmerksamkeit der Fotografen, die in einem knallroten, schulterfreien Kleid der Hingucker des Abends war.
Von familiären Spannungen war nicht die Spur: Pitt und Ines de Ramon präsentierten sich weitgehend unbeschwert und lächelten die jüngsten Schlagzeilen um Zahara mit vereintem Charme weg.
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