Brad Pitts Reaktion auf Verlust von Tochter Zahara sorgt für Schlagzeilen

Jahrelang kämpfte Schauspieler Brad Pitt nach der Trennung von Angelina Jolie um ein geteiltes Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder, die nach dem Beziehungsaus bei ihrer Mutter geblieben sind. Inzwischen haben sich die Sprösslinge des ehemaligen Promipaares weitgehend von Pitt distanziert.

Zahara trennt sich vom Nachnamen Pitt

2024 wurde bekannt, dass eine Tochter Jolies und Pitts den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt hat. An ihrem 18. Geburtstag hatte Shiloh Nouvel Jolie-Pitt ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht, um den Nachnamen "Pitt" aus ihrem Namen zu entfernen.