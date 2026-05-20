Traurige Nachricht für Prinzessin Charlotte vor den Sommerferien

Wie genau die royale Familie die Sommerferien verbringen wird, ist bisher unbekannt. Prinzessin Charlotte jedoch dürfte enttäuscht sein, dass einer ihrer Lieblingstennisstars, Carlos Alcaraz , aufgrund einer anhaltenden Verletzung sowohl die Queen's Club Championships als auch Wimbledon verpassen wird.

In nur wenigen Wochen fangen für die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate die Sommerferien an. Prinz George , Prinzessin Charlotte und Prinz Louis besuchen derzeit noch alle die Lambrook School, bevor George ab September 2026 auf eine weiterführende Schule wechselt.

Der spanische Tennisspieler teilte auf X (ehemals Twitter) mit, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Turnieren teilnehmen werde, weil er an der Genesung seines Handgelenks arbeite. "Meine Genesung verläuft gut und ich fühle mich viel besser, aber leider bin ich noch nicht bereit zu spielen. Deshalb muss ich die Rasenturniere in Queen's und Wimbledon absagen", schrieb er. "Das sind zwei ganz besondere Turniere für mich, und ich werde sie sehr vermissen. Wir arbeiten weiter daran, so schnell wie möglich zurückzukehren!"

Die Queen's Club Championships werden von Samstag, dem 6. Juni 2026, bis Sonntag, dem 21. Juni 2026, abgehalten. Wimbledon findet dieses Jahr von Montag, dem 29. Juni 2026, bis Sonntag, dem 12. Juli 2026, statt - was sich mit dem Beginn von Charlottes Sommerferien überschneiden würde.

Prinzessin Charlotte ist ein großer Fan

Die Prinzessin gilt wie auch ihre Mama als leidenschaftlicher Tennisfan. Bereits als Zweijährige soll sie Tennisunterricht genommen haben - und zwar in einem der exklusivsten Tennisclubs Großbritanniens.

2023 gab sie beim Finale der Herren zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic ihr Wimbledon-Debüt. Begleitet wurde die damals Achtjährige von Mutter Kate sowie ihrem Bruder Prinz George. Zuletzt besuchte die Volksschülerin im Juli 2025 zusammen mit ihrer Familie das Herren-Finale in Wimbledon.

Es wird davon ausgegangen, dass es Teil der Sommerpläne von Prinzessin Charlotte ist, auch heuer wieder in Wimbledon mit dabei zu sein.

Dass Carlos Alcaraz nicht teilnehmen wird, dürfte für Charlotte eine traurige Nachricht sein. Die einzige Tochter des Prinzen und der Prinzessin von Wales gilt als ein großer Fan des 23-Jährigen und begegnete ihm 2023 erstmals backstage in Wimbledon.

Ein Jahr später traf sie Alcaraz erneut bei dem internationalen Tennisturnier. Damals hatte Charlotte die Gelegenheit, ihrem Vorbild die Hand zu schütteln. Es war ein Moment, der viral ging. "Ein Handschlag für den Champion von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Charlotte", las man damals auf der offiziellen Wimbledon-Instagram-Seite neben einem Foto, auf dem die Prinzessin den Spanier breit anlächelt.

Kate indes erzählte dem Tennisstar, dass Charlotte ihn "immer angefeuert" habe und die Familie "viel im Fernsehen mitverfolgt habe". "Deshalb ist es toll, dich endlich persönlich kennenzulernen", hatte Kate im Namen ihrer Tochter erklärt.