Wieder alles aus: Meyer-Wöldens bitteres Resümee über endgültige Trennung von Müller

Sie haben ihrer Liebe nach einer vorübergehenden Trennung Ende 2024 noch eine Chance gegeben. Doch die Beziehung von Alessandra Meyer-Wölden und Alexander Müller ist auch nach dem zweiten Anlauf gescheitert.

Nun erklärt "Sandy" erstmals den Grund für die endgültige Trennung - und wie es ihr mit der Entscheidung, die Beziehung abermals zu beenden, zu Beginn gegangen ist.

Alessandra Meyer-Wölden: Vorstellungen zu unterschiedlich

Im Interview mit der Bild-Zeitung zieht die fünffache Mutter ein ungeschöntes Resümee. "In mir sah es aus wie nach einem Erdbeben", erzählt Meyer-Wölden über die Trennung. "Ich hatte alles. Trauer. Enttäuschung. Wut. Angst. Aber auch Erleichterung und Klarheit", erinnert sie sich an den Herzschmerz. Inzwischen geht es Meyer-Wölden wieder gut. "Wahre Stärke bedeutet für mich heute, alles zu fühlen und trotzdem weiterzugehen", sagt sie über die Lebenslektion.

Wieso es nicht geklappt hat?

"Weil es für mich gewisse Dinge gibt, die nicht verhandelbar sind: Respekt. Loyalität. Ehrlichkeit. Klarheit", stellt die Ex-Frau von Oliver Pocher unmissverständlich klar - womit sie indirekt andeutet, dass dies in ihrer Beziehung mit Müller Mangelware war. "Und irgendwann muss man ehrlich genug sein", so Meyer-Wölden, "wenn zwei Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Beziehung gelebt werden sollte".