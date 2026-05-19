Bericht: Details zur Bahamas-Hochzeit von Donald Trump Jr. und Bettina Anderson

Über eine Beziehung der beiden hatte die Klatschpresse laut New York Times seit Mitte 2024 spekuliert. Inzwischen sickern auch erste Details zu den Hochzeitsplänen des Paares an die Öffentlichkeit.

Die Verlobung mit Bettina Anderson bestätigte dann auch ein Sprecher von Trump Jr. der Zeitung New York Times. Anderson, nach Angaben des People-Magazins 1986 geboren, ist in Palm Beach im US-Staat Florida eine Größe in der High Society.

Donald Trump Jr. , der älteste Sohn des US-Präsidenten, will wieder heiraten. Dies verkündete sein Vater auf einer Feier im Weißen Haus im Dezember nach Angaben von Anwesenden.

"Weniger Pomp, mehr Privatsphäre", würden sich Donald Trump Jr. und Bettina Anderson wünschen, wie das Promiportal Page Six berichtet.

Private Hochzeit auf den Bahamas

Es soll am Memorial-Day-Wochenende geheiratet werden, wie eine namentlich nicht genannte Quelle bestätigt. Der Memorial Day wird in den USA immer am letzten Montag im Mai begangen. Im Jahr 2026 fällt der Memorial Day auf den 25. Mai.

Das Brautpaar werde sich im kleinen Kreis von Familie und Freunden bei einer intimen Zeremonie auf einer Privatinsel der Bahamas das Jawort geben, heißt es.

Ursprünglich soll eine Hochzeit im Weißen Haus geplant gewesen sein, die Ende April hätte stattfinden sollen. Aufgrund des Krieges im Iran soll man den Termin jedoch verschoben haben. "Ihnen ist sehr wohl bewusst, dass eine pompöse Hochzeit im Weißen Haus, während Menschen sterben, nicht gut ankommen würde", behauptet ein Insider gegenüber Page Six.

Offiziell wurden die Hochzeitspläne bisher nicht bestätigt.

Der Präsidentensohn - kurz Don genannt - leitet zusammen mit seinem Bruder Eric die Geschäfte der Dachorganisation von Trumps Unternehmen. Mit Vanessa Trump, mit der er bis 2018 verheiratet war, hat er fünf Kinder.