Donald Trump Jr. ist wieder verlobt: Alles über die Braut in spe

Donald Trump Jr., der älteste Sohn des US-Präsidenten, ist wieder verlobt. Dies verkündete sein Vater auf einer Feier des Weißen Hauses am Montagabend nach Angaben von Anwesenden.

Donald Trump Jr.s Verlobung mit Bettina Anderson bestätigt

Die Verlobung mit Bettina Anderson bestätigte dann auch ein Sprecher von Trump Jr. der Zeitung New York Times. Anderson, nach Angaben des People-Magazins 1986 geboren, ist eine Größe in der High Society in Palm Beach im US-Staat Florida.

Sie war in diesem Jahr wiederholt an der Seite des 47-Jährigen gesehen worden.