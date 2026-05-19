Tochter von Angelina Jolie schloss Studium ab und legte Namen von Brad Pitt ab

Zehn Jahre ist der Flug her, mit dem das damalige Hollywood-Paar Angelina Jolie und Brad Pitt mitsamt seiner sechs Kinder aus Frankreich nach Kalifornien heimkehrte. Während der Reise führte eine Auseinandersetzung zum endgültigen Bruch, Jolie reichte die Scheidung ein, die 2019 amtlich wurde. Es folgten Rechtsstreitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

2024 wurde bekannt, dass eine Tochter Jolies und Pitts den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt hat. An ihrem 18. Geburtstag hatte Shiloh Nouvel Jolie-Pitt ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht, um den Nachnamen "Pitt" aus ihrem Namen zu entfernen. Dies sei nun von Amts wegen bewilligt worden, berichteten US-Medien damals unter Berufung auf Dokumente. Laut People.com ist der legal eingetragene Name der jungen Frau seit dem "Shiloh Jolie".

Kinder trennen sich von Pitts Namen

Shiloh wurde am 27. Mai 2006 in Namibia geboren und ist das älteste der drei leiblichen Kinder von Jolie und Pitt. Das Paar bekam zusammen drei Kinder - Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox. Außerdem adoptierten sie drei Kinder: Maddox, Pax und Zahara.

Nun berichtet People, dass auch Zahara ohne den Namen ihres Vaters unterwegs ist. Als "Zahara Marley Jolie" habe sie ihr Diplom vom Spelmen College entgegengenommen. People zufolge schloss sie ein Studium der Psychologie mit einem Bachelor of Arts ab.

2024 berichteten US-Medien unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente, dass Jolie im Rahmen des Verfahrens um das gemeinsame südfranzösische Weingut Château Miraval angab, dass bereits vor dem Vorfall im Flugzeug körperliche Misshandlungen durch Pitt stattgefunden haben sollen. Es sei schlicht das erste Mal gewesen, dass sich die Handgreiflichkeiten gegen die Kinder richteten. Jolie trennte sich danach umgehend, heißt laut dem Promiportal Page Six in den Dokumenten. In Gerichtsdokumenten hatte die US-Schauspielerin 2022 den angeblichen Gewaltausbruch Pitts im Flugzeug im September 2016 detailliert beschrieben. In den Unterlagen, auf die sich mehrere US-Medien beriefen, warf Jolie ihrem Ex-Ehemann darin schwere Handgreiflichkeiten gegen sie und einige der Kinder vor, die damals im Alter von 8 bis 15 Jahren waren. Die Rede ist von Schütteln, Würgen und einem Schlag ins Gesicht.