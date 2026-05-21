Krebsbehandlung für künstliche Befruchtung unterbrochen: Minogues Kampf, Mutter zu werden

2005 wurde bei Sängerin Kylie Minogue Brustkrebs diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt war die Australierin 36 Jahre alt. 2006 wurde bekannt gegeben, dass sie die Behandlung abgeschlossen habe und die Krankheit nach der OP "nicht wieder aufgetreten" sei.

Was die Öffentlichkeit bisher nicht wusste: Der Krebs kam wieder. In ihrer neuen dreiteiligen Doku "Kylie" enthüllt der Popstar, 2021 ein zweites Mal an der Brust operiert worden zu sein, aber bewusst darüber geschwiegen zu haben.

Minogue unterbrach Krebsbehandlung für künstliche Befruchtung

In der Dokumentation kommt die Sängerin auch auf ihren unerfüllten Kinderwunsch zu sprechen, den sie in der Vergangenheit schon öfter thematisiert hatte.

Wie verzweifelt sie sich nach einem eigenen Kind sehnte, wird aber erst in "Kylie" klar. Darin erzählt die Musikerin, 2005 ihre Chemotherapie unterbrochen zu haben, um mehrere In-vitro-Fertilisations-Behandlungen zu durchlaufen. Dabei handelt es sich um eine Methode der künstlichen Befruchtung, bei der Eizellen außerhalb des Körpers in einer Laborschale ("im Reagenzglas") befruchtet werden.

Ihre Hoffnung auf ein Kind schwand jedoch, als ihre Krebsbehandlung ihre Chancen auf eine natürliche Schwangerschaft erheblich beeinträchtigte.