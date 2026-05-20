Spannungen im Trump-Clan: Wie Melania Sohn Barron von seinen Geschwistern isoliert

Barron Trump ist der einzige Sohn von Donald und Melania Trump. Zu seinen Halbgeschwistern aus der früheren Ehe des US-Präsidenten mit Ivana Trump soll der 20-Jährige aber kein besonders inniges Verhältnis pflegen. Dies soll unter anderem an seiner Mutter liegen. Insider über Melania Trumps Erziehungsstil Berichte aus dem Familienumfeld legen nahe, dass Melania Trump ihren Sohn Barron bewusst von seinen älteren Geschwistern fernhält, um ihn vor der Öffentlichkeit zu schützen und seine Privatsphäre zu wahren.

Das OK!-Magazin berichtet unter Berufung auf Insider über den beschützenden Erziehungsstil der First Lady und befeuert damit Gerüchte um ein kompliziertes Familienverhältnis bei den Trumps. Melania Trump selbst beschreibt sich als Vollzeitmama und legt großen Wert auf den Schutz ihres einzigen Sohnes Barron, wobei sie eine traditionelle, fast beschützende Rolle einnimmt. "Ich bin eine Vollzeit-Mutter. Das ist mein Hauptjob. Der wichtigste Job überhaupt. Ich habe mein Geschäft begonnen, als er mit der Schule anfing", erzählte sie über ihre Erziehungsmethode vor Jahren gegenüber Parenting.com.

2018 kursierten laut Business Insider gar Gerüchte, dass Melania auch darauf verzichte, eine Nanny für Barron - damals elf - einzustellen. Bereits im Jahr 2015 hatte die First Lady dem People-Magazin erklärt: "Ich nehme die Dinge gerne selbst in die Hand. Ich denke, das ist sehr wichtig." Donald Trump stimmte seiner Frau damals zu: "Wenn man zu viel Hilfe hat, lernt man seine Kinder nicht kennen."

Während Barrons Kindheit und Jugend verbrachte die engagierte Mutter sehr viel Zeit mit ihrem Sohn. Gezielt hält sie ihn aus der Politik heraus. Sie hat auch ihr Bestes getan, ihn als Heranwachsenden aus dem Rampenlicht fernzuhalten. Daher sei Barron auch nicht in dem vertrauten Umfeld seiner Halbgeschwister aufgewachsen, berichtet OK!. Gerüchten zufolge sollen diese auch nicht zu seinem jüngsten Geburtstag eingeladen gewesen sein.