Schon jetzt Multi-Millionär: Einblicke in den Luxus-Lifestyle von Barron Trump

Barron Trump sorgte vergangene Woche für Schlagzeilen, als er Berichten zufolge eine ganze Etage im Trump Tower für ein Date sperren ließ. Mit Angeberei habe dies aber nichts zu tun. Barron habe nicht etwa versucht, sein Date zu beeindrucken. Die Entscheidung sei ausschließlich aus Sicherheitsgründen getroffen worden, meinte ein mit der Angelegenheit vertrauter Insider gegenüber Page Six. Wie sich Barron Trump zum Multi-Millionär mauserte Mit seinen Finanzen muss sich der Sohn von Donald und Melania Trump dennoch nicht verstecken. Laut Forbes soll das Vermögen des 19-jährigen Studenten schon jetzt 150 Millionen betragen - und rapide wachsen. Damit hat er seine Mutter bereits übertroffen. Was sein Händchen fürs Geschäft betrifft, kommt der junge Mann ganz nach seinem schwerreichen Vater.

2024 war Barron Mitbegründer einer Immobilienforma. Das Unternehmen wurde nach der Präsidentschaftswahl 2024 zwar aufgelöst. Doch Barron Trumps Unternehmertum gilt als vielversprechend. Im September des vergangenen Jahres wurde er von World Liberty Financial als "DeFi-Visionär" geführt. Die Times berichtete später, dass der junge Trump seine Eltern dazu bewogen habe, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen. Seit der Gründung des Krypto-Unternehmens World Liberty Financial (WLFI) der Familie Trump ist Barron Trumps Vermögen drastisch gestiegen. Laut dem Whitepaper des Unternehmens ist er neben seinen älteren Brüdern Mitbegründer.

An das Leben der Schönen und Reichen ist Barron Trump gewöhnt. Obwohl er sein Leben weitgehend privat hält, ist er zwangsläufig in der Öffentlichkeit aufgewachsen. Barron Trump ist im Luxus aufgewachsen Schon als Baby trat er 2006 mit seinen Eltern in der Oprah-Show auf. Spätestens als sein Vater im Jahr 2017 seine erste Präsidentschaftswahl gewann, ist Barron ein international bekannter Celebrity. Luxus kennt Barron daher von klein auf. So erzählte seine Mutter Melania 2013, ihren damals siebenjährigen Sohn mit ihrer Kaviar-Feuchtigkeitscreme einzucremen. Demnach habe der Junge nach seinem abendlichen Bad in den Genuss der High-Brand-Produkte gekommen. "Ich trage sie ihm von Kopf bis Fuß auf", sagte Melania Trump damals in einem Interview. "Er mag es." Aufgewachsen ist er im Trump Tower. Der Wolkenkratzer mit 58 Etagen an der Fifth Avenue im Stadtbezirk Manhattan in New York City wurde nach Plänen des Architekten Der Scutt im Auftrag von Donald Trump gebaut und im Jahr 1983 fertiggestellt. Barron bewohnte hier nicht nur ein Kinderzimmer, sondern gleich eine ganze Etage, die laut People ein Kinderzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche sowie Wohnräume für Melania und die Kindermädchen umfasste. Als die Trumps 2017 ins Weiße Haus einzogen, bekam Barron sein eigenes Schlafzimmer, das luxuriös ausgestattet wurde. In einem Hip Mama-Interview aus dem Jahr 2012 beschrieb Melania ihren Sohn als "einen sehr willensstarken, ganz besonderen, klugen Jungen", der "unabhängig und eigensinnig ist und genau weiß, was er will."