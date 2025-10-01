"Frauenheld" Barron Trump ließ für Date ganze Etage im Trump Tower sperren

Mit wem sich der Sohn von Donald und Melania Trump verabredete, ist nicht bekannt. Allerdings berichtet Page Six, dass für das romantische Treffen großflächig abgesperrt wurde. Mit Angeberei habe dies aber nichts zu tun. Barron habe nicht etwa versucht, sein Date zu beeindrucken.

Barron Trump sorgt aktuell für Schlagzeilen. Der 19-Jährige ließ Berichten zufolge eine ganze Etage im Trump Tower für ein Date sperren.

Die Entscheidung sei ausschließlich aus Sicherheitsgründen getroffen worden, meint ein mit der Angelegenheit vertrauter Insider.

Der Wolkenkratzer mit 58 Etagen an der Fifth Avenue im Stadtbezirk Manhattan in New York City wurde nach Plänen des Architekten Der Scutt im Auftrag von Donald Trump gebaut und im Jahr 1983 fertiggestellt.

"Definitiv ein Frauenheld"

Barron Trump lebt während der zweiten Amtszeit seines Vaters eigentlich in Washington D.C.. Laut New York Post residiert Barron im Weißen Haus, wenn er am Campus der New York University in Washington D.C. Vorlesungen besucht.

Letzten Dezember erzählte eine Quelle gegenüber People: "Er studiert an der Stern School of Business der NYU, also irgendwie Betriebswirtschaft. Er ist definitiv ein Frauenheld. Er ist bei den Damen sehr beliebt. Er ist groß und gutaussehend. Viele Leute scheinen ihn ziemlich attraktiv zu finden."