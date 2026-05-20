Panettiere deutet Identität "sehr berühmten" Mannes an, mit dem sie mit 18 ins Bett gezwungen wurde
Weil sie verriet, bisexuell zu sein, machte Hayden Panetterie bereits im Vorfeld der Veröffentlichung ihrer neuen Memoiren "This Is Me: A Reckoning", die am 12. Mai erschienen sind, Schlagzeilen.
Im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" kam sie zudem auf einen Vorfall zu sprechen, den sie als Teenager in Hollywood erlebt und der sie zutiefst erschüttert hat.
Hayden Panettiere über traumatisches Erlebnis mit 18 Jahren
Mit Tränen in den Augen schilderte der "Nashville"-Star, im Alter von 18 Jahren zu einem "sehr berühmten" Mann, dessen Namen sie in dem Interview nicht nannte, ins Bett gezwungen worden zu sein.
Sie sei damals von "einer Person, der ich vertraut habe", verraten worden. Diese habe sie zu einem Abend mit Bekannten auf einem Boot mitgenommen. Doch dort habe die Frau, "die ich für meine Beschützerin hielt", sie eine Treppe hinunter in einen "sehr kleinen" Raum geführt.
Da habe sie realisiert, in Gefahr zu sein. "Sie hat mich mit körperlichem Zwang neben einen unbekleideten Mann, der sehr berühmt war, ins Bett gedrückt", erzählte die Sängerin, ohne die Identität der Frau zu lüften.
In ihren Memoiren gibt die Schauspielerin bekannt, dass es sich bei dem Mann auf dem Boot um einen bekannten britischen Singer-Songwriter in seinen Dreißigern gehandelt habe. In ihrem Buch macht sie zudem weitere Details über den versuchten Missbrauch öffentlich.
Panettiere schreibt, dass sich der Vorfall während einer Reise nach Südfrankreich an Bord einer Superyacht voller Prominenter ereignet haben soll.
Sie sei damals mit einer engen Freundin gereist, die nur unter dem Pseudonym Stella McAmis erwähnt wird. Die Zeit auf der Yacht habe gegen Ende eine dramatische Wendung genommen, als McAmis Panettiere beim Abendessen ansprach und sie bat, mit nach unten zu kommen, um jemanden zu treffen.
Sie sei durch einen schmalen Flur in eine private Kabine geführt worden, wo die Mutter einer Tochter eigenen Angaben zufolge besagten "berühmten britischen Singer-Songwriter in seinen Dreißigern" oberkörperfrei unter der Bettdecke vorgefunden habe. "'Oh mein Gott', dachte ich. 'Ist er da nackt?'", habe sie damals gedacht, während ihre weibliche Begleitung ihr zugeflüstert habe: "Ich will, dass du dich zu ihm ins Bett legst. Er hat einen riesigen Penis", bevor sie die beiden allein im Zimmer zurückließ.
Ihr Herz habe vor Angst gerast, ihre Gedanken seien "wie im Nebel" gewesen. Zunächst habe sie den Anweisungen ihrer Freundin Folge geleistet, da sie als Kinderstar so daran gewöhnt gewesen sei, von anderen "gemanagt" zu werden.
Als sie mit dem Mann allein war, sei ihr aber klar geworden, dass sie die Situation nicht weiter eskalieren lassen konnte.
Sie habe den Mann darüber aufgeklärt, dass es zu keinen Intimitäten kommen wird. "Ich weiß nicht, was sie dir gesagt hat, aber das wird nicht passieren", habe sie gesagt.
Daraufhin verließ Panettiere Hals über Kopf den Raum und traf Vorkehrungen, das Schiff so schnell wie möglich zu verlassen. "Ich hatte keine Angst, aber es fühlte sich an, als hätte man mir ins Gesicht getreten", schreibt sie über das Verhalten ihrer ehemaligen Freundin. "Sie hatte mir alles anvertraut, mich verwöhnt und mich wie ihre beste Freundin behandelt – und dann hat sie mich plötzlich wie eine Prostituierte behandelt. Ich hatte Besseres verdient, und zwar gewaltig."
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