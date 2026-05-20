In ihren Memoiren gibt die Schauspielerin bekannt, dass es sich bei dem Mann auf dem Boot um einen bekannten britischen Singer-Songwriter in seinen Dreißigern gehandelt habe. In ihrem Buch macht sie zudem weitere Details über den versuchten Missbrauch öffentlich.

Panettiere schreibt, dass sich der Vorfall während einer Reise nach Südfrankreich an Bord einer Superyacht voller Prominenter ereignet haben soll.

Sie sei damals mit einer engen Freundin gereist, die nur unter dem Pseudonym Stella McAmis erwähnt wird. Die Zeit auf der Yacht habe gegen Ende eine dramatische Wendung genommen, als McAmis Panettiere beim Abendessen ansprach und sie bat, mit nach unten zu kommen, um jemanden zu treffen.

Sie sei durch einen schmalen Flur in eine private Kabine geführt worden, wo die Mutter einer Tochter eigenen Angaben zufolge besagten "berühmten britischen Singer-Songwriter in seinen Dreißigern" oberkörperfrei unter der Bettdecke vorgefunden habe. "'Oh mein Gott', dachte ich. 'Ist er da nackt?'", habe sie damals gedacht, während ihre weibliche Begleitung ihr zugeflüstert habe: "Ich will, dass du dich zu ihm ins Bett legst. Er hat einen riesigen Penis", bevor sie die beiden allein im Zimmer zurückließ.

Ihr Herz habe vor Angst gerast, ihre Gedanken seien "wie im Nebel" gewesen. Zunächst habe sie den Anweisungen ihrer Freundin Folge geleistet, da sie als Kinderstar so daran gewöhnt gewesen sei, von anderen "gemanagt" zu werden.

Als sie mit dem Mann allein war, sei ihr aber klar geworden, dass sie die Situation nicht weiter eskalieren lassen konnte.