Hayden Panettiere spricht offen über ihre Sexualität – und über Milo Ventimiglia

Schauspielerin Hayden Panettiere ("Heroes", "Scream") hat öffentlich gemacht, dass sie bisexuell ist. In einem aktuellen Interview mit Us Weekly erklärte die 36-Jährige, dass sie ihre Sexualität zum ersten Mal in ihrer am 12. Mai erscheinenden Autobiografie "This Is Me: A Reckoning" thematisiert. "Jetzt, wo ich weiß, dass dieses Buch erscheint und ich mich entschieden habe, das mit der Welt zu teilen, fühle ich mich sicher genug, um selbstbewusst zu sagen: Ja, ich bin bisexuell", so Panettieres offene Worte. Sie fügte hinzu: "Ich habe es gesagt! Das ist das erste Mal, dass ich es laut aussprechen konnte."

Panettiere über Coming-out: "Besser spät als nie, oder?" Der Serien- und Filmstar betonte, dass sie sich lange Zeit nicht bereit fühlte, offen über ihre Sexualität zu sprechen. "Es war einfach nie der richtige Zeitpunkt", erklärte sie im Interview. "Entweder war ich zu jung und wurde dazu gedrängt, immer perfekt zu sein, oder ich hatte das Gefühl, dass ich nicht ermutigt wurde, einfach ich selbst zu sein." Sie schilderte gegenüber Us Weekly außerdem ihre Wahrnehmung, dass das Coming-out als bisexuell, besonders für Frauen, zu bestimmten Zeiten als Trend angesehen wurde: "Dann kam die Zeit, in der es sich so anfühlte, als wäre es eine Modeerscheinung, wenn Frauen sagten, sie seien bisexuell oder würden Frauen mögen." Und weiter: "Ich hatte Angst, dass es so wirken würde, als würde ich auf den Zug aufspringen, wenn ich ehrlich bin. Es war sehr schwierig, dieses Thema richtig zu formulieren. Es ist traurig, dass ich bis zu meinem 36. Lebensjahr warten musste, um diesen Teil von mir preiszugeben, aber besser spät als nie, oder?" Panettiere beschreibt ihre Entscheidung, ihre Sexualität öffentlich zu machen, als einen wichtigen Schritt in ihrer persönlichen Entwicklung. "Dies ist das erste Mal, dass ich mich wirklich bereit fühle, diese Seite von mir zu teilen."

Bereits Beziehungen mit Frauen Schon als Kind fühlte sie sich "viel mehr zu Frauen hingezogen als zu Männern", erinnert sich Panettiere im Interview, zudem sei sie in der Vergangenheit bereits in romantischen Beziehungen mit Frauen gewesen. Doch nicht zuletzt ihr Prominentenstatus habe es schwierig für sie gemacht, voll und ganz zu ihrer queeren Sexualität zu stehen. "Es war beängstigend, weil draußen ständig Paparazzi auf mich warteten und mir überallhin folgten. Ich hatte kaum Privatsphäre." Panettiere über Trennung von Milo Ventimiglia Mit ihrem Ex-Ehemann (und Profiboxer) Wladimir Klitschko hat Panettiere die elfjährige Tochter Kaya Evdokia Klitschko. Zuvor war sie von 2007 bis 2009 mit "Heroes"-Serienkollege Milo Ventimiglia zusammen. Auch darüber schreibt die Schauspielerin in ihrer Autobiografie. Ventimiglia war 30, Panettiere 18 Jahre alt, als die beiden zusammenkamen. "Jede Beziehung, in der ich jemals war, habe ich mit vollem Herzen geführt", betont Panettiere gegenüber Us Weekly. "Ich sah ihn als meinen Partner, und ich hoffte, dass es weitergehen, sich entwickeln und letztendlich zur Ehe führen würde." Während ihrer Beziehung sei das Thema Heirat ein wichtiges Gesprächsthema gewesen, doch Panettiere offenbart, dass es Konflikte gab, die sie damals nicht vollständig verstand. "Es war ein Streitpunkt, dass ich nicht sagen konnte: "Ich liebe dich" mit dem "Ich" davor. Es fühlte sich unangenehm an, und ich wusste nicht warum", erinnert sie sich. "Er war älter und verstand besser, was das bedeutete. Das sagte viel aus."