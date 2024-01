Hayden Panettiere über "traumatische" Erfahrungen bei "Nashville"-Dreh

Ihre Rolle in der Serie "Nashville" hat Schauspielerin Hayden Panettiere eigenen Angaben zufolge sprichwörtlich den Spiegel vorgehalten. Die Dreharbeiten seien ihr besonders nahe gegangen, da sie - wie ihre Figur Juliette Barnes - gegen die Alkoholsucht ankämpfte. Die Arbeit sei "sehr traumatisierend" gewesen. "Weil ich das Gefühl hatte, mein eigenes Leben zu spielen", erzählte Panettiere in einem Interview mit The Messenger.

"Es war offensichtlich"

Nashville gilt in den Vereinigten Staaten als das Zentrum der Countrymusik. Die gleichnamige Dramaserie rund um Panettiere und Connie Britton zeigte über mehrere Jahre den Kampf von Stars und Sternchen in diesem manchmal gnadenlosen Musikbusiness sowie deren kompliziertes Privatleben.

Die Serien-Verantwortlichen hätten sich von ihrem Privatleben inspirieren lassen, so Panettiere jetzt. "Von Anfang an hieß es: Ich gehe privat mit einem Footballspieler aus, und Juliette geht mit einem Footballspieler aus. Und dann wurde sie zur Alkoholikerin. Dann haben sie sie dazu gebracht, ihre Tochter zu verlassen und an diesen verrückten Ort in Europa zu gehen, und das war sehr offensichtlich...", so Panettiere. "Sie haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sie haben sich keine neuen Handlungsstränge ausgedacht. Sie sahen sich einfach mein Leben an und sagten: 'Oh, nehmen wir einfach das, was sie durchmacht, und geben wir dem Ganzen unseren kleinen Dreh. Und dann, ta-da! Schon war es fertig."