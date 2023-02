Bruder von Hayden Panettiere: Todesursache steht fest

Schauspielerin Hayden Panettiere tauert um ihren kleinen Bruder. Jason Panettiere wurde am 19. Februar tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden. Er wurde nur 28 Jahre alt. Inzwischen steht die Todesursache fest: Ger├╝chte, der junge Mann sei an einer ├ťberdosis Drogen gestorben, wurden nicht best├Ątigt.

Jansen Panettiere: Familie gibt Todesursache bekannt

Jansen Panettiere sei "an einem vergr├Â├čerten Herzen" gestorben, zitiert ABC News seine Angeh├Ârigen.

"Auch, wenn es uns nur wenig Trost spendet, gab der Gerichtsmediziner bekannt, dass Jansens pl├Âtzlicher Tod auf eine Kardiomegalie (ein vergr├Â├čertes Herz) in Verbindung mit Komplikationen der Aortenklappe zur├╝ckzuf├╝hren war", erkl├Ąrt die Familie.

K├╝nstlerfamilie

Der f├╝nf Jahre j├╝ngere Bruder der "Scream 4"-Darstellerin war als K├╝nstler, Synchronsprecher ("Ice Age 2") und zeitweise ebenfalls als Schauspieler t├Ątig. Er hatte kleinere Auftritte in TV-Serien wie "Alle hassen Chris" (2006) oder "The Walking Dead" (2019). Hayden Panettiere, die mit ihrem Ex-Verlobten, dem fr├╝heren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, eine Tochter hat, ist aus Filmen und