Hayden Panettiere: Bittere Beichte über ihre Kindheit

Mitte der Nullerjahre sah es eigentlich so aus, als würde Schauspielerin Hayden Panettiere auf dem besten Weg sein, Hollywood im Sturm zu erobern. Doch dann folgte der Absturz. Von klein auf vor der Kamera Bereits im Alter von elf Monaten stand die Tochter der ehemaligen Seifenoper-Darstellerin Lesley R. Vogel und eines Feuerwehrmannes erstmals für einen Werbespot vor der Kamera. Es folgten weitere Werbe-Aufträge. 1997 trat Panettiere mit nur vier Jahren in der Fernsehserie "Liebe, Lüge, Leidenschaft" auf. Einem breiteren Publikum wurde sie durch die Rolle der Maddie Harrington in der letzten Staffel der beliebten TV-Serie "Ally McBeal" bekannt. Für die Rolle der Natalie Scheffer im Spielfilm "Joe Jedermann" wurde Panettiere dann für einen Young Artist Award nominiert. Es folgten zahlreiche Filmengagements.

Mit dem Hollywood Reporter sprach die Ex-Verlobte von Wladimir Klitschko nun über ihre Zeit als Kinderstar - auf die sie nicht ohne Bitternis zurückblickt. Hayden Panettiere: " Ich habe meine Befehle befolgt" Panettiere, deren Memoiren "This Is Me: A Reckoning" am 19. Mai erscheinen, behauptet, sie sei schon früh auf eine Karriere im Showbusiness vorbereitet worden - ohne dabei ein Mitspracherecht gehabt zu haben. Den Druck, erfolgreich zu sein, würde die heute 36-Jährige, die sich kürzlich als bisexuell geoutet hat, immer noch spüren. "Ich glaube, es liegt an meiner Erziehung. Ich wurde gezielt vorbereitet", erklärte sie. "Ich war wie ein kleiner Soldat, und das war ich schon immer (...). Es hieß immer nur: Hier sind deine Szenen, hier ist dein Dialog, lerne ihn auswendig (...), tu, was der Regisseur dir sagt. Ich habe meine Befehle befolgt", so die Schauspielerin in ihrem neuesten Interview.

"Mein Leben drehte sich nur um andere" Panettiere sprach auch darüber, wann ihr klar wurde, dass ihre Vorbereitung auf eine Kinderstar-Karriere "abnormal" war. "Als ich anfing, mich selbst durch Drogenmissbrauch zu verletzen, hatte sich mein Bedürfnis, es allen recht zu machen, immer weiter aufgestaut. Es waren Wut, Angst und Frustration", verriet Panettiere, die in der Vergangenheit schon oft über ihre einstigen Suchtprobleme gesprochen hatte. "Mein Leben drehte sich nur um andere, und ich lebte dafür, andere glücklich zu machen. Ich selbst stand dabei immer an letzter Stelle."