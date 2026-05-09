"Sehr peinliches Thema": Die vielen glücklosen Beziehungen der Hayden Panettiere

Schauspielerin Hayden Panettiere ("Heroes", "Scream") hat diese Woche öffentlich gemacht, dass sie bisexuell ist. Ihre Sexualität habe sie zum ersten Mal in ihrer am 12. Mai erscheinenden Autobiografie "This Is Me: A Reckoning" thematisiert. Darin erfährt man auch bisher unbekannte Details über das Liebesleben des ehemaligen "Nashville"-Stars. Panettieres Alkoholsucht zerstörte Beziehung mit Klitschko Die Schauspielerin war in der Vergangenheit unter andrem mit Wladimir Klitschko liiert. Das Paar, das eine gemeinsame Tochter hat, trennte sich 2018 endgültig nach einer langen On-Off-Beziehung. Nach der Geburt von Tochter Kaya im Jahr 2014 litt Panetteire an schwerer postnataler Depression und begab sich 2015 in Behandlung.

Zudem machten ihr Suchtprobleme zu schaffen. Gegenüber dem Magazin People hatte Panetteire vor ein paar Jahren erzählt, dass ihr Alkoholkonsum und Opiate ihre Beziehung mit Klitschko zerstört hätten. Während der Schwangerschaft habe sie nicht getrunken. Aber nach Kayas Geburt ging es steil bergab. "Ich zitterte beim Aufwachen und konnte nur mit einem Schluck Alkohol funktionieren", so Panetteire über eine ihrer dunkelsten Episoden. Die Sucht beeinflusste ihr Muttersein erheblich. "Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinem Kind schaden wollte, aber ich wollte keine Zeit mit ihr verbringen." Nach der Trennung wurde Klitschko das alleinige Sorgerecht zugesprochen.

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Beziehung mit Hickerson von Gewalt geprägt Zuletzt hatte Panetteires turbulente Beziehung mit Brian Hickerson für Schlagzeilen gesorgt. 2020 erwirkte die Schauspielerin eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex, da ihre Beziehung von Gewalt geprägt war. Bereits im Jahr zuvor war Hickerson handgreiflich geworden. Insgesamt acht Anklagen lagen damals gegen den Amateur-Schauspieler vor, unter anderem wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt. Damals thematisierte Panetteire ihre Gewalterfahrungen offen auf Instagram. "Ich trete mit der Wahrheit hervor darüber, was mir passiert ist, in der Hoffnung, dass meine Geschichte anderen Kraft geben wird, die in missbräuchlichen Beziehungen stecken. Damit sie sich die Hilfe holen, die sie verdienen", lautete die Message der Schauspielerin. "Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, damit dieser Mann nie wieder jemandem weh tun kann. Ich bin dankbar für mein Unterstützersystem, das mir geholfen hat, die Courage zu finden, um wieder meine Stimme und mein Leben zurückzugewinnen." 2021 kam das Ex-Paar nach Hickersons Gefängnisaufenthalt erneut zusammen. Im Jahr darauf endete die verheerende Liaison dann aber endgültig.

Panetteire: "Es ist ein sehr peinliches Thema" Im neuen Interview mit Us Weekly blickt Hayden Panettiere auf ihre Vergangenheit mit Hickerson beschämt zurück. "Es ist ein sehr peinliches Thema. Ich habe mich immer als so widerstandsfähige und starke Frau gesehen, dass mich die Vorstellung, dass mir so etwas passieren konnte, völlig umgehauen hat", erzählt die 36-Jährige. "Auch die Menschen, die mich am besten kannten, waren fassungslos. Sie können es bis heute nicht glauben, dass ich das jemals zugelassen habe." In ihren Memoiren ist auch Panetteires frühere Beziehung mit Milo Ventimiglia Thema. Von 2007 bis 2009 war sie mit ihrem früheren "Heroes"-Serienkollegen zusammen. Ventimiglia war 30, Panettiere 18 Jahre alt, als die beiden zusammenkamen. "Jede Beziehung, in der ich jemals war, habe ich mit vollem Herzen geführt", betont Panettiere gegenüber Us Weekly. "Ich sah ihn als meinen Partner, und ich hoffte, dass es weitergehen, sich entwickeln und letztendlich zur Ehe führen würde." Zusammenbruch bei Trennung von Milo Ventimiglia Während ihrer Beziehung habe sie sogar eine Heirat in Erwägung gezogen. Es gab aber Konflikte gab, die sie damals nicht vollständig verstand. "Es war ein Streitpunkt, dass ich nicht sagen konnte: "Ich liebe dich" mit dem "Ich" davor. Es fühlte sich unangenehm an, und ich wusste nicht warum", erinnert sie sich. "Er war älter und verstand besser, was das bedeutete. Das sagte viel aus." Der große Altersunterschied zwischen den beiden Hauptdarstellern sorgte während ihrer zweijährigen Beziehung für viel Aufsehen. In Summe befanden sich die beiden Schauspieler in "sehr unterschiedlichen Lebensphasen." Die letzten Tage ihrer Beziehung mit Ventimiglia seien schmerzvoll gewesen. Er machte mit ihr Schluss und nahm sie sofort wieder zurück, als sie "hysterisch" zu weinen begann. Kurze Zeit später trennten sich die beiden endgültig.

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