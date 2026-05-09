Eine der romantischsten Liebesgeschichten Hollywoods: Einblicke in Cruz' und Bardems Ehe

"Sie war 17 und ich war 22", erinnerte sich Javier Bardem in einem Interview mit dem Gentleman’s Journal aus dem Jahr 2024 an sein erstes Treffen mit Penélope Cruz bei den Dreharbeiten zu "Jamón, Jamón" (1992). "Es war ihr erster Film, einer meiner ersten Filme. Etwas geschah. Etwas, das sich jeder Erklärung entzieht und jenseits von Logik und Vernunft liegt."

Obwohl sie nach Abschluss der Dreharbeiten getrennte Wege gingen, blieb der Funke bestehen. "Damals hatten wir unterschiedliche Leben, unterschiedliche Ziele", sagte Bardem. "Und doch war da etwas – eine Energie, eine Chemie, ein Gefühl der gegenseitigen Unterstützung. Und das hielt so lange an, obwohl wir uns viele Jahre lang weder sahen noch miteinander sprachen."

Cruz und Bardem: Privates Liebesleben abseits der Kameras

Eine Liebesbeziehung sollte sich erst 15 Jahre nach ihrer ersten Begegnung Anfang der 90er-Jahre entwickeln. Als Bardem und Cruz 2007 für Woody Allens "Vicky Cristina Barcelona" wieder zusammenarbeiteten, flammte die Verbindung erneut auf.

Bardem gab an, dass bis zum letzten Drehtag nichts zwischen ihnen passiert sei. "Da dachte ich: "Verdammt! Wir sollten uns mal ordentlich einen genehmigen!'", witzelte er gegenüber GQ. Eine Abschlussparty half, das Eis zu brechen. Von da an entwickelte sich die Beziehung still und leise, bevor sich Bardem und Cruz 2010 in einer privaten Zeremonie im Haus eines Freundes auf den Bahamas das Jawort gaben.