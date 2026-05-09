Eine der romantischsten Liebesgeschichten Hollywoods: Einblicke in Cruz' und Bardems Ehe
"Sie war 17 und ich war 22", erinnerte sich Javier Bardem in einem Interview mit dem Gentleman’s Journal aus dem Jahr 2024 an sein erstes Treffen mit Penélope Cruz bei den Dreharbeiten zu "Jamón, Jamón" (1992). "Es war ihr erster Film, einer meiner ersten Filme. Etwas geschah. Etwas, das sich jeder Erklärung entzieht und jenseits von Logik und Vernunft liegt."
Obwohl sie nach Abschluss der Dreharbeiten getrennte Wege gingen, blieb der Funke bestehen. "Damals hatten wir unterschiedliche Leben, unterschiedliche Ziele", sagte Bardem. "Und doch war da etwas – eine Energie, eine Chemie, ein Gefühl der gegenseitigen Unterstützung. Und das hielt so lange an, obwohl wir uns viele Jahre lang weder sahen noch miteinander sprachen."
Cruz und Bardem: Privates Liebesleben abseits der Kameras
Eine Liebesbeziehung sollte sich erst 15 Jahre nach ihrer ersten Begegnung Anfang der 90er-Jahre entwickeln. Als Bardem und Cruz 2007 für Woody Allens "Vicky Cristina Barcelona" wieder zusammenarbeiteten, flammte die Verbindung erneut auf.
Bardem gab an, dass bis zum letzten Drehtag nichts zwischen ihnen passiert sei. "Da dachte ich: "Verdammt! Wir sollten uns mal ordentlich einen genehmigen!'", witzelte er gegenüber GQ. Eine Abschlussparty half, das Eis zu brechen. Von da an entwickelte sich die Beziehung still und leise, bevor sich Bardem und Cruz 2010 in einer privaten Zeremonie im Haus eines Freundes auf den Bahamas das Jawort gaben.
Cruz und Bardem haben einen Sohn namens Leo Encinas Cruz, der im Jänner 2011 in Los Angeles geboren wurde, und eine Tochter namens Luna Encinas Cruz, die im Juli 2013 in Madrid zur Welt kam.
Beide spielten auch in dem Film "The Counselor" (2013) sowie in "Everybody Knows" (2018) mit. Sie gelten als eines der Hollywoodpaare, die nicht nur ohne Skandale auskommen, sondern es auch schaffen, ihr Privatleben weitgehend geheim zu halten.
Obwohl Penélope Cruz und Javier Bardem weltbekannt sind, zählen sie zu den zurückgezogensten Paaren der Filmbranche. Auf dem roten Teppich zeigen sie sich nur selten gemeinsam. Nun gewährte Bardem seltene Einblicke in sein Leben an der Seite seiner langjährigen Partnerin.
Bardem: Neuer Film wird uns helfen, "wieder zueinanderzufinden"
Im Interview mit Variety erzählte der 57-Jährige, dass er und Cruz in ihrem Alltag versuchen, "Privatleben und Fiktion klar zu trennen". "Wir verschwenden nicht viel Zeit damit, über die Arbeit zu reden, obwohl wir lieben, was wir tun", verriet der "No Country for Old Men"-Star - auch wenn schon bald ein weiteres gemeinsames Filmprojekt ansteht.
Bardem und Cruz werden zusammen für den neuen Thriller "Bunker" vor der Kamera stehen, der 2027 in die Kinos kommen soll.
"Es ist eine wunderschöne Geschichte, die uns helfen wird, wieder zueinanderzufinden", so Bardem, der bei dieser Gelegenheit gestand: "Denn manchmal ist man so in den Alltagstrott, die Kinder und den Haushalt vertieft, dass man sich fragt: Wann nimmt man sich endlich wieder Zeit, sich anzusehen? Wann atmet man wieder durch und nimmt den anderen wirklich wahr?"
Der Liebe zu seiner Frau tut der Alltagstrott für Bardem aber offenbar keinen Abbruch.
"Außerdem ist sie verdammt schön"
"Ich bin gesegnet, zur selben Zeit am selben Ort wie diese Frau am Leben zu sein", sagte er. "Penélope ist ein wundervoller, herzensguter Mensch - wie sie mit ihrer Familie, ihren Freunden, unseren Kindern, mir und sich selbst umgeht. Es sind viele Jahre vergangen, und ich habe nicht den geringsten Anflug von Boshaftigkeit bei ihr bemerkt. Und außerdem ist sie verdammt schön", fügte der Schauspieler hinzu. "Wenn ich sie auf Fotos in Zeitschriften sehe, denke ich: 'Ist das wirklich meine Frau?'"
Abgeschiedenes Leben in Spanien
Penélope Cruz und Javier Bardem leben hauptsächlich in Madrid, genauer gesagt im exklusiven Viertel Chamberí und in einem Haus in Valdelagua.
Bardem und Cruz sind beide in Spanien geboren und aufgewachsen. Ersterer stammt aus Las Palmas de Gran Canaria. Cruz kam in der kleinen Gemeinde Alcobendas zur Welt, die etwa dreizehn Kilometer vom Zentrum der spanischen Hauptstadt entfernt liegt.
Sie kehrten Hollywood den Rücken und zogen zurück nach Spanien, um ihre Privatsphäre zu wahren und ihre Kinder in ihrer Heimat aufzuziehen. "Meine Frau und ich werden in Spanien erkannt, aber man lässt uns in Ruhe", erzählte Bardem vor einigen Jahren. "Ich persönlich habe in Spanien auf der Straße immer nur Liebe, Dankbarkeit, Freude und Spaß empfunden. Und deshalb leben wir hier, weil wir uns hier wie unter Landsleuten fühlen", so der Oscarpreisträger.
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