Toxische Kollaborationen: Wenn gemeinsame Dreharbeiten die Beziehung zerstören

Angelina Jolie und Brad Pitt

Mit dem gemeinsamen Film "By The Sea", in dem es um ein Ehepaar in der Krise geht, wollte Angelina Jolie eigenen Angaben zufolge ihre Ehe mit Brad Pitt retten – bekanntlich ohne Erfolg. "Ich wollte, dass wir ernsthaft zusammenarbeiten. Ich dachte, das wäre ein guter Weg für uns, zu kommunizieren. Und in mancher Hinsicht war es das auch, wir lernten einige Dinge. Aber es lag eine Schwere in dieser Situation und die blieb auch danach, weil sie nicht durch den Film entstanden ist", verriet Jolie 2016 nach ihrer Trennung von Pitt gegenüber dem Hollywood Reporter.