Durch Alkohol Leber beschädigt: Alkohol für Panettiere "Akt des Trotzes"

"Mir wurde von so vielen Menschen in meinem Leben gesagt, wie ich sein und wie ich leben soll", die Schauspielerin. "Ich wollte, dass bestimmte Entscheidungen meine eigenen sind, und niemand konnte mich daran hindern. Was ich in meinen Körper steckte, war wie ein Akt des Trotzes."

Alkohol spendete Trost

"Einige Leute trainieren. Ich wünschte, das wäre mein Bewältigungsmechanismus", gab Panettiere offen zu. "Durch Alkohol fühlst du dich in diesem Moment vielleicht besser, aber am nächsten Tag so viel schlechter, und dann machst du es wieder von vorne."

Sie habe zur Flasche gegriffen, um mit ihren Depressionen klarzukommen, damals habe sie das Gefühl von "extremer Hoffnungslosigkeit" gehabt. Eine alte Nackenverletzung habe zudem dazu geführt, dass sie vermehrt Opiode zur Schmerzbewältigung einsetzte. Mit der Zeit wurde sie abhängig.