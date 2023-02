Jansen Panettiere starb mit 28 Jahren: Partnerin veröffentlicht Abschiedsworte

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der jüngere Bruder von US-Schauspielerin Hayden Panettiere (33), Jansen Panettiere, im Alter von 28 Jahren gestorben ist. Die Todesursache sei zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, hatte die Sprecherin der Schauspielerin mitgeteilt. Die Ermittlungen liefen. Laut TMZ.com war Jansen Panettiere am Sonntag in seiner New Yorker Wohnung leblos aufgefunden worden. Neben seiner Schwester hinterließ er seine Eltern Skip und Lesley und seine Partnerin Catherine Michie.