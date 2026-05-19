Trauer um Alexander Held: Erst vor wenigen Jahren riss Tragödie Ehefrau aus seinem Leben

Der deutsche Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held ist tot. Er starb bereits am vergangenen Dienstag im Alter von 67 Jahren überraschend nach kurzer Krankheit, wie der eng mit ihm befreundete TV-Produzent Sven Burgemeister der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dazu mehr:

Erst vor zwölf Jahren hatte der gebürtige Münchner auf tragische Weise seine geliebte Ehefrau verloren. Dreizehn Jahre lang waren die beiden ein Paar, neun davon verheiratet - bis Patricia Gräfin Fugger von Babenhausen 2014 unerwartet im Alter von 51 Jahren an inneren Blutungen starb. Der tragische Tod von Alexander Helds Ehefrau Bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises, den Held für seine Rolle als Hauptkommissar Schaller in der ZDF-Serie "München Mord" nur kurz nach dem Tod seiner geliebten Frau entgegennahm, war dem Schauspieler der Schock und tiefe Schmerz anzumerken, den der schwere Verlust für ihn mit sich brachte.

Gegenüber der Zeitung Bild erzählte er damals, wie er Patricia, die Held 2005 geheiratet hatte, in dem gemeinsamen Haus in Tirol leblos im Schlafzimmer fand. "Als ich in der vergangenen Woche von Dreharbeiten nach Hause kam, wunderte ich mich, dass unser Hund nicht wie sonst zur Tür lief", erinnerte er sich an den Tag, an dem sich die Tragödie ereignete. "Ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Ich ging durchs Haus und suchte Patricia.

Als er Patricia und den Hund neben ihr im Schlafzimmer auf dem Boden liegen sah, habe er sofort gewusst, dass sie tot sei. "Sie lag auf dem Boden, als würde sie ein Sonnenbad nehmen. Ganz friedlich", erinnerte sich Held. Die Kriminalpolizei konnte Suizid oder Fremdverschulden ausschließen. Eine Obduktion ergab plötzliche starke innere Blutungen, die zum Tod führten. "Der Verlust meiner Frau trifft mich wie ein Blitz. Manchmal schlägt er im Kopf ein, manchmal im Bauch. Mich tröstet, dass sie nicht leiden musste", erzählte Held damals.