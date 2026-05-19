Nach Skandal-Scheidung: Dianas Bruder Charles Spencer heiratet in Arizona - erste Fotos

Bisher sind drei Ehen von Charles Spencer gescheitert. Nun hat der Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana erneut den Schritt vor den Traualtar gewagt. Der 9. Earl Spencer hat die Archäologin und Podcast-Moderatorin Cat Jarman nur knapp fünf Monate nach der endgültigen Scheidung von seiner dritten Ehefrau Karen Spencer zu seiner vierten Frau gemacht. "Jede Phase unserer Beziehung war von Lachen geprägt" Wie People berichtet, hat da Paar am Freitag, dem 15. Mai, in einer privaten Zeremonie in Arizona geheiratet. "Wir fühlen uns unglaublich glücklich, dass sich unsere Beziehung von Kollegen über Freunde zu tiefer Liebe und Verbundenheit entwickelt hat", erklärte das Brautpaar in einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber dem US-Magazin, das Fotos von der exklusiven Zeremonie mit dem ikonischen Cathedral Rock von Sedona als Kulisse veröffentlicht hat (zu sehen hier). "Jede Phase unserer Beziehung war von Lachen geprägt, und wir teilen die Leidenschaft für das Leben."

Das frisch vermählte Paar hat sich kennengelernt, als Spencer, der selbst Autor von neun Büchern ist, gebeten wurde, Jarmans 2021 erschienenen Sachbuch-Bestseller "River Kings" über Wikinger zu rezensieren. Aus einer zunächst beruflichen Verbindung wurde eine romantische Beziehung, die im Oktober 2024 öffentlich gemacht wurde. Letzte Scheidung verlief turbulent Erst im Februar wurde nach zwei Jahren zäher Verhandlungen die dritte Ehe von Charles Spencer offiziell beendet. Die Trennung von Karen Spencer, mit der der 61-Jährige 13 Jahre verheiratet war, wurde im Dezember rechtskräftig. Wie die Daily Mail berichtete, gingen der Scheidung große Streitereien und Vorwürfe voraus. Besonders pikant: Spencer engagierte für die Verhandlungen Fiona Shackleton, die prominente Anwältin, die bereits König Charles bei dessen Scheidung von Diana vertreten hatte. Streit um Trennungsdetails Die Auseinandersetzungen zwischen dem Ex-Paar waren "heiß umstritten", schrieb die Daily Mail. Im Mittelpunkt standen Vorwürfe, wie das Ehe-Aus kommuniziert wurde, sowie angebliche Affären.

Karen Spencer soll laut ihrem Anwalt David Sherborne "schockiert und am Boden zerstört" gewesen sein, als sie angeblich per SMS von ihrem Mann über dessen Scheidungsabsicht informiert wurde. Er sprach dabei von einer "abscheulichen Nachricht", die seine Mandantin besonders tief traf, da ihr Ehemann ihr nur vier Wochen zuvor anlässlich des Valentinstags eine romantische Nachricht gesendet hatte.