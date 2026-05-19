Accessoire erregte Aufsehen: John Travolta verteidigt seine Cannes-Outfits

Das Barett, auch Baskenmütze genannt, ist eine traditionelle Kopfbedeckung, die in Frankreich tief verwurzelt ist. Bei den Filmfestspielen in Cannes war sie auf dem Red Carpet daher durchaus modisch passend - auf dem Kopf von John Travolta erregte die Kopfbedeckung dennoch viel Aufmerksamkeit. John Travolta feierte in Cannes Regiedebüt Der Schauspieler präsentierte sich am Freitag bei der Premiere seines Regiedebüts "Propeller One-Way Night Coach" mit weißer Baskenmütze und einer Drahtbrille. Am Samstag erschien der Hollywoodstar, dessen Kopf nun schon seit Jahren kahl ist, dann mit einem schwarzen Modell auf dem roten Teppich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / CLEMENS BILAN John Travolta mit schwarzer Baskemütze in Cannes

Der ungewöhnliche und auffällige Look machte Travolta bei den diesjährigen Filmfestspielen zum Blickfang und sorgte für Spekulationen. So startete etwa das Magazin The Cut eine Umfrage: "Wie viele Baretts sollte ein Mann besitzen?" Schließlich meldete sich der 72-Jährige persönlich zu Wort, um zu erklären, was es mit seinem neuen Faible auf sich hat. John Travolta: "Diesmal bin ich der Regisseur" Frankreich modisch Tribut zu zollen, war nicht seine Absicht. John Travolta erklärte, er habe sich die viel diskutierten Outfits ausgedacht, weil er sich in Cannes als Regisseur und nicht als Schauspieler präsentieren wollte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE / OLIVIER CHASSIGNOLE John Travolta mit weißer Baskenmütze in Cannes