"Für immer ein Held": Trauer um Schauspieler Alexander Held

Der deutsche Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held ist tot. Er starb bereits am vergangenen Dienstag im Alter von 67 Jahren überraschend nach kurzer Krankheit, wie der eng mit ihm befreundete TV-Produzent Sven Burgemeister der dpa mitteilte.

Held lebte zuletzt in Erl in Tirol und war unter anderem bekannt für seine Rolle in der ZDF-Krimireihe "München Mord". Zudem spielte der gebürtige Münchner in Filmen wie "Sophie Scholl - Die letzten Tage", "Der Schuh des Manitu" oder "Der Untergang".

Gentleman mit Feinsinn und Witz

"Als Freund und Produzent war Alexander Held ein Geschenk: ein Mensch, ein Gentleman, ein Herr mit Feinsinn, Witz und großer Zuwendung", würdigte Burgemeister. Als Schauspieler sei er voller Überraschungen gewesen - mit unbeirrbarer Haltung - und habe all seinen Auftritten Tiefe verliehen. Der Produzent dankte Held für sein Vertrauen, seine enorme Loyalität und die vorbehaltlose Aufmerksamkeit, die er allen geschenkt habe. "Er wird uns allen unglaublich fehlen. Alexander bleibt für immer ein Held für mich", sagte Burgemeister, der bei mehr als 30 Filmen mit ihm zusammengearbeitet hat.