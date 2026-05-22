"Amira ist schwanger. Also, so stand es in der Zeitung. Ich habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen. Ich habe keine Ahnung", stichelte der Comedian Richtung Aly im Gespräch mit Pocher und seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden, die in der neuen Podcast-Folge zu Gast war.

Diese fragte nach: "Hast du nicht?" Woraufhin Pocher erklärte: "Ich habe es aus der Zeitung erfahren."

Was Meyer-Wölden unverständlich findet. Auch sie sah sich veranlasst, die Situation zu kommentieren.

"Ich finde, es gibt gewisse Situationen im Leben, wie Heiraten, Kinderkriegen, wenn jemand stirbt, das sind so prägende, große Dinge im Leben, wo man sich genug im Griff haben kann, dass man den Telefonhörer abnimmt und sagt: "Pass auf, lass uns kurz reden, kurz Waffenstillstand, das ist gerade los", gab Meyer-Wölden ihre Meinung kund.

Oliver Pocher: " Das kann man ja zumindest erwähnen"

Pocher gab sich auch im weiteren Verlauf des Podcasts beleidigt und warf Aly, die sich inzwischen auch auf Instagram mit Baby-Bäuchlein gezeigt hat, öffentlich eine Reihe an Dingen vor.

"Ich meine, ich war ja noch da. Ich habe sie an dem Tag, als es rausgekommen ist, noch gesehen. Sowohl gesehen als auch nochmal telefoniert. Also, es gab ja eine Chance, dass man sagt, warte ganz kurz, irgendwas muss ich dir noch, irgendwas war. Ich bin schwanger. Das kann man ja zumindest erwähnen", erzählte er.