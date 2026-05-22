Pocher lästert über Amira Alys Schwangerschaft: "Muss niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne"
Sie hat bereits zwei Söhne mit dem Komiker Oliver Pocher, und wird bald wieder Mama. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Amira Aly ihr drittes Kind erwartet. Der Vater sei ihr Lebensgefährte Christian Düren, berichtete die Bild-Zeitung am Mittwoch vergangene Woche.
"Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", sagte Moderatorin Aly der Zeitung. "Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten."
Von Amira Alys Schwangerschaft aus der Zeitung erfahren
Ex-Mann Oliver Pocher sieht keinen Grund zur Freude. Er behauptet, von der Schwangerschaft über die Medien erfahren zu haben und äußerte im "Die Patchwork Boys"-Podcast, den er zusammen mit "DSDS"-Star Pietro Lombardi betreibt, bitterböse Kritik an Alys Entscheidung, ihn nicht persönlich zu informieren.
"Amira ist schwanger. Also, so stand es in der Zeitung. Ich habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen. Ich habe keine Ahnung", stichelte der Comedian Richtung Aly im Gespräch mit Pocher und seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden, die in der neuen Podcast-Folge zu Gast war.
Diese fragte nach: "Hast du nicht?" Woraufhin Pocher erklärte: "Ich habe es aus der Zeitung erfahren."
Was Meyer-Wölden unverständlich findet. Auch sie sah sich veranlasst, die Situation zu kommentieren.
"Ich finde, es gibt gewisse Situationen im Leben, wie Heiraten, Kinderkriegen, wenn jemand stirbt, das sind so prägende, große Dinge im Leben, wo man sich genug im Griff haben kann, dass man den Telefonhörer abnimmt und sagt: "Pass auf, lass uns kurz reden, kurz Waffenstillstand, das ist gerade los", gab Meyer-Wölden ihre Meinung kund.
Oliver Pocher: "Das kann man ja zumindest erwähnen"
Pocher gab sich auch im weiteren Verlauf des Podcasts beleidigt und warf Aly, die sich inzwischen auch auf Instagram mit Baby-Bäuchlein gezeigt hat, öffentlich eine Reihe an Dingen vor.
"Ich meine, ich war ja noch da. Ich habe sie an dem Tag, als es rausgekommen ist, noch gesehen. Sowohl gesehen als auch nochmal telefoniert. Also, es gab ja eine Chance, dass man sagt, warte ganz kurz, irgendwas muss ich dir noch, irgendwas war. Ich bin schwanger. Das kann man ja zumindest erwähnen", erzählte er.
Eigenen Angaben zufolge habe Amira seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft ihm gegenüber abgeblockt und es vermieden, mit ihm zu sprechen. Als er die gemeinsamen Söhne abgeholt habe, habe seine Ex-Frau die Kinder "wie bei einem Formel-1-Boxenstopp" übergeben. Er habe "nicht mal die Chance" gehabt, mit ihr zu reden.
Auch gegen Alys neuen Partner Christian Düren wurde ausgeteilt. Pocher nehme es diesem "sehr persönlich, dass er versucht hat, mich zu schädigen".
Er findet, es gehöre einfach dazu, "dass man sagt: Übrigens bin ich schwanger geworden. Auch wenn sie mich beschissen findet und Christian mich beschissen findet. Ich finde ihn ja auch scheiße und er bleibt ein Vollidiot, egal ob er mit ihr ein Kind hat oder nicht."
Am Ende zog der Comedian ein bitteres Resümee: "Ich muss niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne."
Dann setzte er noch eins drauf und richtete Aly aus, sie solle ihn nicht nur informieren, "wenn ich den beschissenen Schwimmkurs bezahlen soll."
Amira Aly will Leben wieder "mehr für sich zu genießen"
Amira Aly hatte im März angekündigt, sich eine längere Pause vom Rampenlicht und Podcasts nehmen zu wollen."Ich möchte mich ja auch irgendwo mitteilen, aber irgendwann genießt man es schon auch mal, Dinge für sich zu behalten", erklärte die Österreicherin im Podcast "Iced Macho Latte". Sie freue sich darauf, ihr Leben wieder "ein bisschen mehr für sich zu genießen". Sie hegt außerdem den Wunsch, Dinge künftig für sich zu behalten.
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