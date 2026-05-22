"American Beauty"-Star Thora Birch outet sich als bisexuell

US-Schauspielerin Thora Birch hat sich bei einer Veranstaltung zum 35-jährigen Jubiläum der legendären Schwulenbar "The Abbey" in West Hollywood als bisexuell geoutet.

Thora Birch für mehr Zusammenhalt in LGBTQ+-Community

"Als Einheimische ist es mir ein Anliegen, die Community zu unterstützen, die mich und meine Identität als bisexuelle Person so sehr geprägt hat", sagte die 44-Jährige, die in den Neunzigerjahren in zahlreichen Kinder- und Jugendrollen zu sehen war, gegenüber Us Weekly. "Ich möchte nicht zu politisch werden, aber sucht euch eine Community, wo immer ihr könnt, steht zu ihr, haltet zusammen und teilt die Liebe, die ihr miteinander verbindet, mit anderen", fuhr sie fort. "Nur so können wir diesen ganzen Wahnsinn überstehen. Indem wir einander annehmen. Wir müssen aufhören zu streiten."