Spaniens Kronprinzessin Leonor musste sich von ihrer Familie trennen

Die Schule befindet sich in der mittelalterlichen Burg St Donat's Castle im Vale of Glamorgan. Für die jährlichen Kosten von 67.000 Pfund (derzeit etwa 78.000 Euro) werde die Königsfamilie aufkommen, betonte schon vor einiger Zeit das Königshaus. Dennoch gab es viel Kritik. Protest kam vor allem von jenen linken Parteien, die in Spanien in der Corona-Krise mit immer mehr Nachdruck für eine Abschaffung der Monarchie eintreten.