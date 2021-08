Das fast vergessene Lieblings-Enkerl der Queen: Wer ist Lady Louise Windsor?

"Sie waren die Enkelkinder, die sie am meisten sahen", sagte die britische Adelsexpertin Ingrid Seward dem Telegraph. "Windsor war immer Edwards Lieblingsort, sogar vor seiner Heirat. Sie wohnen in der Nähe und weil die Königin Sophie so mag, haben sie viel Zeit im Schloss verbracht." Die Queen soll zudem seit ihrer Geburt eine enge Bindung zu ihrer Enkelin haben. "Als Louise geboren wurde, nahm die Königin Sophie sehr unter ihre Fittiche. Sie ist wie eine Tochter für die Königin. Sie blieben sich sehr nah", so Seward.

Louises zukünftige Rolle in der königlichen Familie bleibt unklar, da Thronfolger Charles eine schlanke Monarchie vor Augen haben soll.

Louise war im November 2003 unter dramatischen Umständen frühzeitig auf die Welt gekommen. Sie hatte per Kaiserschnitt geholt werden müssen, nachdem die hochschwangere Gräfin Sophie heftige Magenkrämpfe bekommen hatte. Kurz danach wurde das nur zwei Kilogramm schwere Kind in eine 50 Kilometer entfernte Spezialklinik verlegt.