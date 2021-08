Welche Royals Charles' Königshaus-Verkleinerung zum Oper fallen werden

Gegenüber dem britischen Journalisten Jeremy Vine skizzierte Brandreth, wie die abgespeckte Monarchie seiner Meinung nach aussehen könnte. Neben Prinz Charles - der dann König sein wird - seiner Frau Camilla, Sohn Prinz William und Herzogin Kate sieht er Prinz Edward künftig an der Spitze der Royals. Ob diese Pläne auch jenen von Charles - derzeit noch Thronfolger im ewigen Wartestand - entsprechen, weiß wohl nur er selbst. Für einige Royals steht der Verbleib im engen Kreis aber mehr auf der Kippe, als für andere. Es sind die weniger bekannten Gesichter - vor allem Cousinen und Cousins der Queen, die ihren derzeitigen Status verlieren könnten.

Schlanke Monarchie, künftig eventuell ohne...

1. Prinz Edward, Herzog von Kent

Der 1935 in London geborene Edward George Nicholas Patrick Windsor, wie der Royal mit vollem Namen heißt, besuchte das Eton College und das Institute Le Rosey in Rolle in der Schweiz, bevor er zur Königlichen Militärakademie in Sandhurst wechselte. Nach seinem Abschluss in Sandhurst zum Leutnant bei den Royal Scots Greys befördert, dauerte seine militärische Laufbahn 21 Jahre. 1976 beendete er als Oberstleutnant seine Militärdienste und wurde 1983 ehrenhalber zum Generalmajor, sowie zehn Jahre später zum Feldmarschall ernannt. Der 85-jährige Herzog nimmt eine Reihe von Repräsentationspflichten wahr. Als Nachfolger seiner Mutter ist er Präsident des Wimbledon All England Lawn Tennis and Croquet Club und Schirmherr des Tennisturniers. Er ist ein Großmeister der United Grand Lodge der Freimaurer. Nach seinem Abschied vom Militär war er Vizepräsident der British Trade International.